Бритая голова, капюшон из медведя и незабываемый голос - в Беларуси впервые выступит Kovacs

Исполнительница Sharon Kovacs впервые выступит в Беларуси 12 апреля в концертном зале Prime Hall .



Фото: esns.nl

Шарон Ковакс — певица-микс Адель и Эмми Уайнхаус из Голландии, которая обладает уникальным, слегка грубоватым и мрачным голосом. Внешний вид исполнительницы также выделяется: бритая голова, почти всегда скрытая под капюшоном из медвежьей шерсти. Каждое выступление артистки — это драма, напряжение, эмоции, бьющие через край, а британские критики назвали их «самыми честными и вдохновенными за последнее десятилетие». Ее песни — лабиринты из мелодичности и дерзости, огромные истории со скрытым смыслом, рассказанные всего за три минуты в стиле соул.

Музыка для Шарон всегда было на первом месте. По словам родных, она начала петь раньше, чем говорить. «Я слушала певиц-личностей, тех, кто действительно жил свою жизнь и чьи эмоции слышны в их голосах», — говорит артистка. Началом карьеры молодой певицы можно считать выступление в вокальном конкурсе «Открытый микрофон», в котором она участвовала, работая официанткой. После этого она пошла на прослушивание в Rock City при музыкальной школе в родном городе и была зачислена в студенты. Музыкальное образование давалось нелегко, сложности доставляла уже устоявшаяся на тот момент манера пения Шарон, преподаватели не знали, что с ней делать, и даже предлагали сменить сферу деятельности. Но девушка не сдавалась и потому смогла добиться определенного успеха.





Важным этапом в творчестве стало знакомство с продюсером Оскаром Холлеманом, который более известен в мире тяжелого рока. Шарон отправила Оскару образцы демо-записей, которые его поразили. Продюсер вспоминает:

— Обычно я не слушаю такие вещи, но от скуки послушал и был завербован этим голосом. Когда я встретил ее, она выглядела совершенно иначе, чем я себе представлял. Хотя ее голос звучит невероятно «черно», она — белая девочка с бритой головой. Я был полностью очарован, и поэтому мы начали сотрудничать.

Именно с Оскаром Шарон работала над своим первым синглом My Love, который достиг верхних позиций в чартах Голландии, Германии и Греции. А видеоклип на него набрал более 14 миллионов просмотров.

Шарон Ковакс участвовала в различных музыкальных фестивалях, в том числе Eurosonic Festival, Ziggodome, Bospop and North Sea Jazz Festivals, Sziget. Также со своим дебютным альбомом Shades of Black она стала обладательницей премии European Border Breakers Award, которая присуждается десяти начинающим артистам в знак признания их успехов.

Благодаря Оскару Холлеману Шарон совершила прорыв, однако после окончания тура Shades of Black партнерство прекратилось, и ей пришлось начинать все сначала. Так она начала сотрудничать с Лиамом Ковердейлом Хоу — продюсером, музыкантом и автором песен из Лондона, который добился огромных успехов с такими проектами, как Lana Del Rey, Marina and the Diamonds, Ellie Goulding и другими.

Новый альбом певицы Cheap Smell вышел в 2018 году, о нем она говорит следующее: «Весь альбом посвящен этому путешествию, из которого я узнала, что нужно уметь быть счастливой самой по себе и научиться принимать свои недостатки».

Читайте также

Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу

А вот здесь вы найдете вообще все концерты, которые пройдут в Минске в ближайшее время

***

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live . Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.