Чем занимается лучший в мире учитель и за что ему дали миллион долларов?

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Преподаватель из Кении назван лучшим учителем в мире. 80% своей зарплаты он тратил на своих часто голодающих учеников.

36-летний учитель из Кении с преподает в сельской средней школе в деревне Пвани математику и физику. В школе, где есть лишь один компьютер с выходом в интернет, на одного учителя приходится 58 учеников, пишет РБК . Треть детей в деревне живут в неполных семьях или вовсе без родителей, многие из них голодают.



Преподаватель Питер Табичи отдает около 80% своего дохода на помощь бедным ученикам, покупает им одежду и каждые выходные проводит для детей дополнительные занятия. Также он отдает деньги на проекты местных сообществ, которые занимаются развитием образования и сельского хозяйства.



За свои заслуги учитель получил премию Global Teacher Prize, которую учредил благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея (основал крупнейшую на Ближнем Востоке сеть частных детских садов и школ GEMS Education) в 2015 году.

Премия составила миллион долларов.

В этом году организаторы получили 10 тыс. заявок от претендентов из 179 стран мира.





