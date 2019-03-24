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Чем занимается лучший в мире учитель и за что ему дали миллион долларов?
25.03.2019 12:20 — Разное | Ежедневник
фото: rbk.ru
Преподаватель из Кении назван лучшим учителем в мире. 80% своей зарплаты он тратил на своих часто голодающих учеников.
36-летний учитель из Кении с преподает в сельской средней школе в деревне Пвани математику и физику. В школе, где есть лишь один компьютер с выходом в интернет, на одного учителя приходится 58 учеников, пишет
Преподаватель Питер Табичи отдает около 80% своего дохода на помощь бедным ученикам, покупает им одежду и каждые выходные проводит для детей дополнительные занятия. Также он отдает деньги на проекты местных сообществ, которые занимаются развитием образования и сельского хозяйства.
Премия составила миллион долларов.
В этом году организаторы получили 10 тыс. заявок от претендентов из 179 стран мира.
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Преподаватель из Кении назван лучшим учителем в мире. 80% своей зарплаты он тратил на своих часто голодающих учеников.
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