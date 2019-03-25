ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Быховчане вышли на субботник (фото)

26.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

На Быховщине прошел субботник. Земляки приняли участие в добром деле — наведении порядка на земле и благоустройстве территорий.

Быховчане вышли на субботник (фото)


Быховчане вышли на субботник (фото)


Быховчане вышли на субботник (фото)


Быховчане вышли на субботник (фото)


Быховчане вышли на субботник (фото)


Быховчане вышли на субботник (фото)


Быховчане вышли на субботник (фото)


Быховчане вышли на субботник (фото)


Быховчане вышли на субботник (фото)


Быховчане вышли на субботник (фото)

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Быховщине прошел субботник. Земляки приняли участие в добром деле — наведении порядка на земле и благоустройстве территорий. Екатерина ГУРСКАЯ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорус вот-вот покажет свой фильм на Московском фестивале. Догадываетесь, о ком мы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Герой працы
Калiнкавiцкiя навiны
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика