На Быховщине прошел субботник. Земляки приняли участие в добром деле — наведении порядка на земле и благоустройстве территорий.
Екатерина ГУРСКАЯ.
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Быховчане вышли на субботник (фото)
26.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья
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На Быховщине прошел субботник. Земляки приняли участие в добром деле — наведении порядка на земле и благоустройстве территорий. Екатерина ГУРСКАЯ.
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