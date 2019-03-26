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Банк ВТБ (Беларусь) совместно с Visa внедряет сервис Garmin Pay

27.03.2019 10:40 — Разное | Интерфакс  
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Банк ВТБ (Беларусь) объявляет о запуске платежного сервиса Garmin Pay для держателей карт Visa. Garmin Pay – платежный сервис, позволяющий совершать покупки с помощью спортивных часов фирмы Garmin без использования банковской карты или телефона.

Новый сервис доступен для держателей карт Visa банка ВТБ (Беларусь) и совместим с устройствами Garmin, которые поддерживают функцию бесконтактных платежей.

"Garmin Pay – удобный и безопасный способ оплаты для владельцев часов Garmin. Сервис разработан для людей, которые ведут активный образ жизни, а также спортсменов – им будет особенно удобно расплатиться часами, если под рукой нет карты или смартфона. Тем более, использование сервиса Garmin Pay является абсолютно бесплатным. Сервис был запущен совместно с процессинговой компанией ООО "МультиКарта", – отметил Дмитрий Змачинский, начальник отдела развития цифрового банкинга ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

"Visa предоставляет клиентам безопасные, простые и удобные способы совершать платежи, в том числе на смарт-часах, которые являются сегодня не только красивым аксессуаром, но и персональным помощником, в какой-то мере облегчающим жизнь и мотивирующим заняться спортом. Совместно с банком ВТБ (Беларусь) мы рады представить такой новый платежный сервис как Garmin Pay и предложить держателям карт Visa возможность безопасных платежей в Беларуси и за рубежом. Сегодняшний запуск – это очередной вклад в развитие безналичной экономики Беларуси", – прокомментировала Светлана Чирва, региональный менеджер компании Visa в Украине и Молдове и исполняющий обязанности регионального менеджера в Республике Беларусь.

Для работы сервиса необходимо скачать на смартфон из Google Play или AppStore приложение Garmin Connect, далее – подключить смартфон к часам и добавить в него карту Visa от банка ВТБ (Беларусь).

Для оплаты достаточно ввести пароль из четырех цифр и приложить часы к терминалу. Пароль будет запрашиваться в следующих случаях:

  • первое использование после снятия часов;
  • прошло более 24-х часов с момента последней оплаты;
  • на часах отключен датчик пульса.

На данный момент Garmin Pay поддерживается на таких устройствах, как Vivoactive 3, Vivoactive 3 Music, Forerunner 645, Forerunner 645 Music, Fenix 5S Plus, Fenix 5 Plus, Fenix 5X Plus.

Подробная информация о совместимых устройствах доступна по ссылке.

Справочно:

Информация о Garmin

Компания Garmin занимается производством GPS-навигаторов для автомобильного, мото, воздушного и водного транспорта, а также для туристов и спортсменов.

Основанная в 1989 году, компания подняла технологию GPS на новую высоту, применяя в своих навигационных устройствах инновационные решения. Garmin постоянно разрабатывает новое оборудование и воплощает новые идеи в жизнь с единственной целью — оправдать и превысить ожидания потребителей.

Информация о компании Visa

Visa Inc. (NYSE: V) является мировым лидером в области цифровых платежей. Наша миссия ‒ объединить мир посредством наиболее инновационной̆, надёжной̆ и безопасной̆ платёжной̆ сети, что позволяет потребителям, бизнесу и экономике в целом планомерно развиваться. Наша новейшая глобальная технологическая сеть VisaNet обеспечивает надежные и безопасные платежи по всему миру, и может обрабатывать более 65 000 транзакций в секунду. Компания Visa уделяет большое внимание инновациям, что является катализатором быстрого роста "connected commerce", в условиях которой̆ практически любое подключенное устройство способно осуществлять платежи, и таким образом приближает переход к будущему без наличных — для всех и везде. По мере того, как происходит переход от аналоговых технологий к цифровым, Visa использует свой бренд, продукты, экспертов, сеть и масштаб для трансформации коммерции. Для получения дополнительной информации посетите сайт usa.visa.com/about-visa, www.visa.com.by, https://www.facebook.com/VisaBelarus

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

 
 
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