Единый номер вызова экстренных служб «112»

Источник материала: Новости Дзержинска

На вопрос «Что делать, если случился пожар?» с легкостью отвечает даже ребенок. С простым алгоритмом «горит — набирай 101» малышей знакомят уже в детском саду. Однако о том, что сегодня, позвонив по номеру «101», сообщить можно о любом ЧП, знает далеко не каждый. Кража на улице, возгорание в квартире, утечка газа или разлитая ртуть -- гарантированную помощь вам окажут во всех экстремальных ситуациях. А еще не каждый знает, что существует и еще один номер «112». Так что же это за номер?

Это номер единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Служба ЕДДС в Беларуси была создана в 2007 году. Необходимость этого продиктована мировой практикой: подобная система обращения в экстренные службы значительно легче для граждан. Ведь не секрет, что в непредвиденных обстоятельствах верх над людьми чаще всего берет паника, а значит, вероятность вспомнить один номер гораздо выше, нежели судорожно перебирать в мыслях еще несколько похожих. А иногда человек и вовсе может не знать, куда обратиться в случае чрезвычайной ситуации, аварии. При наличии же единого номера такой проблемы попросту не существует.

Таким образом, позвонив по «101» или «112», можно не волноваться —информация будет оперативно передана специалистам. Имеются все технические возможности для приема или переадресации сообщений соответствующим спецслужбам. Кроме того, при необходимости они позволяют задействовать и скоординировать силы различных подразделений, а также контролировать ситуацию и непосредственно ход оказания помощи.

Если пожар — под рукой диспетчера кнопки прямой связи с каждой из пожарных аварийно-спасательных частей города. В случаях других непредвиденных ситуаций диспетчер в считанные секунды связывается с дежурно-диспетчерской службой по профилю: водоканал, газовики, скорая, милиция, теплосети, дорожники, ЖКХ и некоторые предприятия.

Все это позволяет обеспечивать беспрецедентную по времени и объемам помощь населению и субъектам хозяйствования по всему спектру аварийно-спасательных работ.

Во многих ситуациях людям могут помочь специалисты непосредственно Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ведь это система органов и подразделений, способная решать большой спектр задач: от ликвидации небольшого возгорания до надзора за обеспечением ядерной безопасности. Спасание пострадавших, локализация опасных факторов, разборка завалов, нейтрализация аварийно химически опасных веществ, сбор ртути, ликвидация аварий на нефтепроводах, пожаров, деблокировка пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях - работникам МЧС под силу все!

Вместе с тем, подобная система не отменяет существующего до ее появления порядка приема сообщений от населения. Если случилась беда, вы можете смело набирать привычные номера -- «102», «103» или «104» - здесь не откажут в помощи ни в коем случае.

Единая дежурно-диспетчерская служба готова реагировать на любую чрезвычайную ситуацию. И помните: что бы ни случилось, номер «101» и «112» -- гарантия того, что спасатели придут вам на помощь!

Вызывая специальную службу:

- говори четко и спокойно, не торопись;

- сообщи причину вызова и объясни, что произошло;

- назови свои имя и фамилию;

- укажи точный адрес и номер телефона;

- не вешай трубку до конца разговора;

- следуй указаниям диспетчера.



