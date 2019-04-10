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Туркменским студенткам в Беларуси запретили носить джинсы, а студентам - бороды

11.04.2019 14:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время недавней встречи представителей посольства Туркменистана в Беларуссии со студентами, было озвучено требование относительно их внешнего вида и поведения.

Туркменским студенткам в Беларуси запретили носить джинсы, а студентам - бороды
«Посол Туркменистана запретил, обучающимся в этой стране туркменским студенткам, носить джинсовые брюки и юбки, а парням носить бороды и посещать мечети», сообщили студенты из Туркменистана, обучающиеся в вузах Беларуси, передает туркменская служба радио Свобода - Азатлык.

«Посол начал требовать, чтобы мы поменьше шлялись по клубам и ресторанам. Запретил девушкам одевать джинсовые брюки, юбки или подобную одежду. Парням студентам велел не носить бороду. Сказал, что парни с бородами похожи на террористов. Здесь за мечетями пристально следят сотрудники КГБ. Они следят за тем, кто из студентов посещает мечети. Встреча состоялась в феврале нынешнего года», - рассказал туркменский студент, обучающийся в Беларуси.

В посольстве Туркменистана в Беларуси получить комментарии не удалось, сообщает Азатлык.

На вопрос студентов о причинах блокировки туркменскими банками их пластиковых карт, посол заявил, что студенты обналичивают деньги, меняют их на доллары и посылают родителям и родственникам обратно в Туркменистан, где они меняют эти доллары на чёрном рынке.


В течение последних двух лет туркменистанцы, обучающиеся в зарубежных вузах систематически сообщают о финансовых трудностях, в связи с блокировкой карт, выданных Внешэкономбанком Туркменистана, а также ограничением возможностей для отправки денег из Туркменистана.

Пластиковые карты Внешэкономбанка Туркменистана, являются единственным платежным средством для многих студентов, обучающихся за пределами страны. В настоящее время по картам доступно не более 60 долларов США в месяц, при этом 25% от запрашиваемой суммы удерживается в качестве комиссии за обналичивание средств.

По словам одного из студентов, денег, посылаемых родителями, еле хватает на еду и за общежитие, которое стоит 20 долларов в месяц.

Тем временем, встречи туркменских дипломатов со студентами за рубежом, осуществляются регулярно. Накануне подобная встреча состоялась в Турции.

В независимых изданиях неоднократно сообщаются о случаях давления на студентов со стороны представителей власти в Туркменистане с целью получения сведений о гражданах страны, обучающихся в зарубежных вузах.

Туркменских студентов, обучающихся в иностранных вузах, по возвращении домой на летние каникулы приглашают на "беседу" в органы безопасности, где от них, как от информаторов, требуют информацию о других студентах, отмечает Азатлык со ссылкой на издание "Альтернативные н сти Туркменистана".

 
 
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Во время недавней встречи представителей посольства Туркменистана в Беларуссии со студентами, было озвучено требование относительно их внешнего вида и...
 
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