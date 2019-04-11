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58% женщин во всем мире пользуются методами контрацепции - ЮНФПА

11.04.2019 22:41 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Всемирное движение за осуществление репродуктивных прав, с 1960-х годов преобразовало жизнь сотен миллионов женщин, дав им право и возможности распоряжаться собственным телом и самим выстраивать свое будущее. Но, несмотря на это, миру по-прежнему предстоит сделать многое, чтобы права и возможности выбора могли быть заявлены всеми людьми. Именно эта тема стала основой доклада ЮНФПА, специализированного учреждения ООН по охране сексуального и репродуктивного здоровья, "Народонаселение мира в 2019 году", который был опубликован в четверг.

На пути к реализации своих прав и возможностей выбора женщины и девочки сталкиваются с социально-экономическими препятствиями на каждом шагу. Коалиция представителей гражданского общества, активистов и таких организаций, как ЮНФПА, помогает устранить эти барьеры.

Усилия защитников репродуктивных прав позволили радикально сократить число случаев непреднамеренной беременности и материнской смертности и проложили путь к более здоровому и продуктивному образу жизни для неисчислимых миллионов людей, отмечается в новом докладе ЮНФПА.

В 1969 году первое специализированное учреждение ООН приступило к работе по решению проблем, связанных с ростом численности населения мира, и удовлетворению потребностей людей в области охраны репродуктивного здоровья. С  тех пор было достигнуто много, утверждается в докладе. Усредненное число деторождений в расчете на одну женщину в то время составляло 4,8 по сравнению с 2,9  в 1994 году и 2,5 в наши дни; коэффициент рождаемости в наименее развитых странах сократился с 6,8 в 1969 году до 5,6 в 1994 году и до 3,9 в 2019 году; а число случаев смерти женщин по причинам,  связанным  с  беременностью,  уменьшилось  с  369  на  100 000 живорождений в 1994 году до 216 в 2015 году. Наряду с этим, в 1969 году современными  методами  контрацепции   пользовались   24 процента,   в 1994 году —   52 процента и в 2019 году — 58 процентов женщин.

Тем не менее, репродуктивные права все еще остаются недоступными для слишком большого числа женщин, в том числе более чем 200 миллионов женщин, которые хотят предотвратить беременность, но не могут получить доступ к информации и услугам по предоставлению современных противозачаточных средств.

58% женщин во всем мире пользуются методами контрацепции - ЮНФПА
"Несмотря на то, что за последние годы объем имеющихся в наличии противозачаточных средств увеличивается, сотни миллионов женщин по-прежнему не располагают доступом к ним и, соответственно, возможностью, благодаря таким средствам, принять собственное решение в отношении рождения детей", — отметила директор-исполнитель ЮНФПА д-р Наталия Канем. — Не имея доступа, эти женщины лишены возможности принимать решения о том, как распорядиться своим собственным телом, в том числе стоит ли беременеть и когда это делать".

"В отсутствие этой возможности, оказывающей влияние на  столь  многие  стороны  жизни — от образования до получения дохода и обеспечения безопасности, женщины неспособны выстраивать свое собственное будущее", — добавила д-р Канем.

Впервые в истории в докладе приводятся данные по способности женщин принимать решения в трех ключевых областях: в отношении вступления в половую связь со своими партнерами, использования противозачаточных средств и охраны здоровья. В 51 стране, по которым эта информация имеется в наличии, только 57 процентов, состоящих в официальном или гражданском браке, способны делать собственный выбор во всех трех упомянутых областях.

 
 
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Всемирное движение за осуществление репродуктивных прав, с 1960-х годов преобразовало жизнь сотен миллионов женщин, дав им право и возможности распоряжаться...
 
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