Своевременно предупредить беду

Источник материала: Новости Дзержинска

Ежедневно работники МЧС вместе с заинтересованными службами находятся на боевом посту по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Активная профилактическая работа проводится и в жилье граждан: спасатели не только обследуют домовладения граждан, но и вовремя пресекают действия несознательных граждан, способные стать причиной пожара, подробно разъясняют им, как обезопасить себя, своих близких и нажитое имущество от беспощадного огня.





В рамках профилактической акции «За безопасность вместе» работники Дзержинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными службами района (ТЦСОН, СМИ, управление по образованию, спорту и туризму) проводят рейдовые мероприятия: посещают многодетные семьи и семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. Не остаются без внимания спасателей и одинокие и одинокопроживающие граждане.

Проводя профилактическое обследование домовладений, работники МЧС также проводят подробные инструктажи с проживающими вручая им памятки и листовки. Во время профилактических бесед спасатели напоминают о правилах эксплуатации печей, бытовых котлов, электроприборов, недопустимости оставления детей без присмотра и курения в жилье в нетрезвом состоянии и иных опасностях.

Инструктируя граждан по алгоритмам действий в случае пожара и иных чрезвычайных ситуаций, работники МЧС напоминают: лучше предупредить беду, своевременно оценив важность соблюдения правил пожарной безопасности, чем ликвидировать ее последствия.



