Военный совет Судана будет соблюдать международные соглашения - постпред

Источник материала: Интерфакс

Военный совет Судана готов сотрудничать с международным сообществом и соблюдать действующие соглашения, заявил в пятницу в ходе представитель Судана при ООН Омер Мухаммед.

"Переходный военный совет выражает готовность уважать все международные соглашения и инструменты, а также полноценно сотрудничать с международным сообществом, чтобы гарантировать стабильность и мирный переход (власти - ИФ)", - заявил он в ходе заседания в Совбезе ООН.

Накануне в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

В обращении к нации А.ибн Ауф объявил, что в стране вводится режим ЧП на три месяца, а военный совет берет власть в свои руки на время переходного периода, который продлится два года.