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Беларусь помнит: в республике создали интернет-платформу к 75-летию Победы

13.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

 «Беларусь помнит, пока помнит каждый из нас» – под таким лозунгом партнер нашего телеканала издательский дом «Беларусь сегодня» запустил необычный флешмоб к 75-летию освобождения страны от нацистских захватчиков, сообщает телеканал «МИР 24».

На специальной платформе в интернете любой пользователь может создать мультимедийный ролик о героях своей семьи. Достаточно загрузить фотографии и краткую биографию человека, и онлайн-программа смонтирует видео, которым можно будет поделиться в соцсетях. За первые дни тестирования было загружено несколько сотен видеооткрыток.

«Люди находят этот наш продукт, находят наш сервис, пользуются им. И я думаю, что это в первую очередь им доставляет собственное удовольствие, что они смогли в цифровом виде увековечить память своей семьи», – отметил заместитель директора главного редактора издательского дома «Беларусь Сегодня» Иван Синичкин.

В прошлом году издательский дом «Беларусь сегодня» подписал соглашение с национальным архивом: перевести документы о солдатах и партизанах времен Великой Отечественной войны в цифровой формат. В базу уже внесли более 14 тысяч имен.



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Любой пользователь может создать мультимедийный ролик о героях своей семьи. За первые дни тестирования было загружено несколько сотен видеооткрыток.
 
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