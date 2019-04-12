Беларусь помнит: в республике создали интернет-платформу к 75-летию Победы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Беларусь помнит, пока помнит каждый из нас» – под таким лозунгом партнер нашего телеканала издательский дом «Беларусь сегодня» запустил необычный флешмоб к 75- летию освобождения страны от нацистских захватчиков , сообщает телеканал «МИР 24».

На специальной платформе в интернете любой пользователь может создать мультимедийный ролик о героях своей семьи. Достаточно загрузить фотографии и краткую биографию человека, и онлайн-программа смонтирует видео, которым можно будет поделиться в соцсетях. За первые дни тестирования было загружено несколько сотен видеооткрыток.

«Люди находят этот наш продукт, находят наш сервис, пользуются им. И я думаю, что это в первую очередь им доставляет собственное удовольствие, что они смогли в цифровом виде увековечить память своей семьи», – отметил заместитель директора главного редактора издательского дома «Беларусь Сегодня» Иван Синичкин.