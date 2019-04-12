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Беларусь помнит: в республике создали интернет-платформу к 75-летию Победы
13.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Беларусь помнит, пока помнит каждый из нас» – под таким лозунгом партнер нашего телеканала издательский дом «Беларусь сегодня» запустил необычный флешмоб к 75-
На специальной платформе в интернете любой пользователь может создать мультимедийный ролик о героях своей семьи. Достаточно загрузить фотографии и краткую биографию человека, и онлайн-программа смонтирует видео, которым можно будет поделиться в соцсетях. За первые дни тестирования было загружено несколько сотен видеооткрыток.
«Люди находят этот наш продукт, находят наш сервис, пользуются им. И я думаю, что это в первую очередь им доставляет собственное удовольствие, что они смогли в цифровом виде увековечить память своей семьи», – отметил заместитель директора главного редактора издательского дома «Беларусь Сегодня» Иван Синичкин.
В прошлом году издательский дом «Беларусь сегодня» подписал соглашение с национальным архивом: перевести
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Любой пользователь может создать мультимедийный ролик о героях своей семьи. За первые дни тестирования было загружено несколько сотен видеооткрыток.
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