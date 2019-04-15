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Умер мальчик, на лечение которого в Барановичах собирали деньги
16.04.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О смерти 13-летнего Кирилла Яшина стало известно утром 16 апреля. Сбор средств остановлен.
Кирилл Яшин. Фото: архив семьи ЯШИНЫХ
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О смерти 13-летнего Кирилла Яшина стало известно утром 16 апреля. Сбор средств остановлен. Кирилл Яшин. Фото: архив семьи ЯШИНЫХ Мальчик находился на лечении в...
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