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В ЕАЭС введен ветконтроль сыроподобной продукции

17.04.2019 17:43 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В странах ЕАЭС введен ветеринарный контроль сыроподобной продукции.

Как сообщается в пресс-релизе ЕЭК, в соответствии с решением комиссии (от 22 января 2019 года) в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), включена выработанная на основе молокосодержащего сырья пищевая продукция, в которой животный жир полностью или частично заменен растительным жиром. Это так называемая "сыроподобная" продукция.

В настоящее время в завершающей стадии находится проект решения коллегии ЕЭК по внесению изменений в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору). Оно устанавливает ветеринарные требования и меры, которые будут применяться к такой продукции на территории ЕАЭС.

В то же время в рамках предоставленных правом ЕАЭС полномочий ветеринарные органы России и Беларуси уже применяют меры ветконтроля в отношении отдельных товаров. Ветслужбы Армении, Казахстана и Киргизии проводят мониторинг товаров, относящихся к сыроподобной продукции.

На введении ветеринарного контроля такой продукции ранее настаивал Россельхознадзор, поскольку замена даже части молочного жира в ней растительным позволяла бесконтрольно ввозить ее на территорию РФ.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин по итогам поездки в Краснодарский край поручил правительству принять меры по контролю за оборотом в стране продукции сыроподобного типа.

Необходимость этого была связана с тем, что резко возросшие бесконтрольные поставки в РФ сыроподобной продукции серьезно осложнили положение отечественных производителей молока и молочной продукции. Зачастую поступающие из-за рубежа сыроподобные продукты после перемаркировки предлагались потребителям как сыр. Добросовестным производителям сыров с такой продукцией конкурировать сложно.

По оценке Россельхознадзора, российские производители молока за последние два года из-за поставок в страну сыроподобных продуктов не произвели 3 млн тонн молока и недополучили 70 млрд рублей.

Только в 2017 году в РФ было ввезено 150 тыс. тонн сыроподобной продукции.

 
 
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В странах ЕАЭС введен ветеринарный контроль сыроподобной продукции. Как сообщается в пресс-релизе ЕЭК, в соответствии с решением комиссии (от 22 января 2019 года) в...
 
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