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5G-отель, дистанционные операции и спорт в виртуальной реальности: рассказываем про 16-й Глобальный саммит аналитиков Huawei
Источник материала: СТВ
Новости мира. Какие сервисы предлагает первый в мире 5G-отель и как искусственный интеллект может помочь в спасении дикой природы? Перспективы цифровой трансформации и будущее интеллектуального мира обсуждают в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глобальный саммит аналитиков Huawei собрал более 700 экспертов отрасли. 12-миллионный мегаполис – сердце китайской IT-индустрии и мировая Мекка для креативных стартаперов. К форуму здесь приурочили презентацию первого в мире 5G-отеля, где можно не только посерфить на космических скоростях, но и поплавать в виртуальной реальности. Корреспондент Яна Шипко увидела высокотехнологичные новинки своими глазами и узнала, какие из инновационных решений вскоре придут и в Беларусь.
Яна Шипко, СТВ:
Потому 16-й Глобальный саммит аналитиков Huawei – повод не только обсудить цифровое будущее, но и почувствовать – оно уже здесь!
Роль швейцара для встречи и проводов гостей еще в холле отеля берет на себя робот 5G.
Высокую планку президентскому люксу в наши дни задают не только шикарные интерьеры, но и высокие технологии.
Сеть пятого поколения для гостей – это космические скорости. Можно с любого устройства в миллисекунды загружать фильмы или 4K-игры и даже заниматься спортом в виртуальной реальности.
Это очень здорово! Ты чувствуешь сопротивление воды, ее шум.
Эдуардо, журналист (Эквадор):
Скальпель и белый халат за тысячи километров от пациента – скоро такая дистанционная медицина будет доступна жителям отдаленных районов. А пока первую операцию с помощью 5G уже провели в Китае в 2019 году. Пациент (поросенок) находился в 50 километрах от хирурга.
Технология стремительно проникает в различные сферы жизни. Китай сейчас лидирует в развитии сети пятого поколения. А в этом году Huawei вместе с одним из сотовых операторов начнет тестировать 5G и в Беларуси.
Чао Би Янг, руководитель подразделения 5G Huawei Technologies:
В свое время Шэньчжэнь стал первой свободной экономической зоной Китая. Созданные здесь условия позволили маленьким фирмам вырасти в гигантские корпорации. Немудрено, что и все хай-тек решения первым делом обкатываются в этом умном городе.
Эдвин Диндер, вице-президент департамента Huawei Technologies:
Интернет в монгольских юртах, у которых сегодня нет даже адреса. Цифровой автобус в нецифровом Бангладеше, где людям на ходу прививают высокие технологии как вторую грамотность. Сохранение диких лесов при помощи умных датчиков.
Яна Шипко:
Такие социальные IT-решения – лишь некоторые пазлы картины. Компания готовит плодородную почву для использования возможностей искусственного интеллекта. Только в 2018 году в его развитие инвестировали 13 миллиардов евро.
Яна Шипко:
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5G-отель, дистанционные операции и спорт в виртуальной реальности: рассказываем про 16-й Глобальный саммит аналитиков Huawei
Новости мира. Какие сервисы предлагает первый в мире 5G-отель и как искусственный интеллект может помочь в спасении дикой природы? Перспективы цифровой...
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