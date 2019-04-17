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Возможности роста поставок белорусских нефтепродуктов в Украину будут зависеть от маржинальности рынка – "Белнефтехим"

18.04.2019 15:49 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Возможности увеличения экспортных поставок белорусских нефтепродуктов в Украину определит уровень маржинальности украинского рынка, заявил представитель концерна "Белнефтехим" в связи с решением правительства России ограничить поставки в эту страну российской нефти и нефтепродуктов.

"Белорусские НПЗ при распределении произведенных нефтепродуктов, в первую очередь, ориентированы на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Распределение экспортных поставок обусловлено маржинальностью тех или иных рынков", - заявили в пресс-службе концерна "Белнефтехим", комментируя агентству "Интерфакс-Запад" возможности по росту экспорта нефтепродуктов из Беларуси в Украину.

При этом в концерне подчеркивают приоритетность существующих договоренностей с РФ в части торговли нефтепродуктами. "Мы работаем в рамках межправительственных договоренностей с Российской Федерацией, и нефтепродукты организации концерна закупают в России исключительно для нужд собственной переработки", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось,  в четверг правительство РФ сообщило о введении с 1 июня запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину в ответ на расширение республикой списка запрещенных для импорта российских товаров. В частности, согласно документу, в перечень товаров, запрещенных к вывозу из РФ в Украину, попали сырая нефть и нефтепродукты.

По спецразрешениям, выдаваемым министерством экономического развития РФ, могут вывозиться: прямогонный бензин, бензины товарные, дизельное топливо, пропаны, бутаны, прочие сжиженные газы.

Украина является одним из приоритетных рынков для белорусских НПЗ. По данным Белстата, Беларусь в 2018 году экспортировала в Украину 3,16 млн тонн нефтепродуктов, что на 11,9% меньше по сравнению с 2017 годом. В стоимостном выражении экспорт в Украину увеличился на 15% - до $2,09 млрд. На долю Украины в 2018 году пришлось 26,5% белорусского экспорта нефтепродуктов.

Основной объем нефтепродуктов в Украину поставляет Мозырский НПЗ через трейдера - Белорусскую нефтяную компанию (БНК). Доля БНК в украинском импорте бензина составляет 81%, в импорте дизтоплива - 40%.

В начале апреля заместитель гендиректора Мозырского НПЗ Олег Протасов, комментируя ситуацию на ключевом для предприятия украинском рынке, отметил "усиление конкуренции со стороны российских поставщиков дизтоплива". В связи с этим не исключаются "трудности в реализации топлива на Украине", сказал О.Протасов.

Ранее также сообщалось, что Беларусь по требованию правительства РФ к концу 2018 года свела к минимуму импорт беспошлинных нефтепродуктов из России, которая мотивировала ограничения потерями российского бюджета в связи с возможным реэкспортом нефтепродуктов с территории Беларуси. По инициативе российской стороны был подписан протокол о внесении изменений в межправсоглашение от 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов. В документе закреплен запрет на беспошлинные поставки всех нефтепродуктов из РФ в Беларусь за исключением отдельных продуктов нефтехимии, которые в республике не производятся.

 
 
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Возможности увеличения экспортных поставок белорусских нефтепродуктов в Украину определит уровень маржинальности украинского рынка, заявил представитель...
 
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