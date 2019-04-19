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Мини-кафе «Блино» открыло аренду велосипедов

20.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Мини-кафе «Блино» открыло аренду велосипедов

Хорошая новость для любителей активного отдыха: с наступлением тёплого сезона кафе «Блино» открыло первую в Слуцке аренду велосипедов. Об этом сообщается в Instagram заведения.

Услугой можно воспользоваться каждый день с 8:00 до 22:00, стоимость катания до трёх часов составит всего 5 рублей, каждый последующий час - по одному рублю.

При этом паспорт для аренды велосипеда не требуется.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Новости
 
 
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Хорошая новость для любителей активного отдыха: с наступлением тёплого сезона кафе «Блино» открыло первую в Слуцке аренду велосипедов. Об этом сообщается в Instagram...
 
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