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Мини-кафе «Блино» открыло аренду велосипедов
20.04.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Хорошая новость для любителей активного отдыха: с наступлением тёплого сезона кафе «Блино» открыло первую в Слуцке аренду велосипедов. Об этом
Услугой можно воспользоваться каждый день с 8:00 до 22:00, стоимость катания до трёх часов составит всего 5 рублей, каждый последующий час - по одному рублю.
При этом паспорт для аренды велосипеда не требуется.
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Хорошая новость для любителей активного отдыха: с наступлением тёплого сезона кафе «Блино» открыло первую в Слуцке аренду велосипедов. Об этом сообщается в Instagram...
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