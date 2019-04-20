Семейный экологический праздник провели в ГУО «Средняя школа №3 г. Бреста»

Источник материала: Виртуальный Брест

Городская акция «1000 деревьев к тысячелетию города» приобретает всё больший масштаб. 20 апреля к ней присоединились педагоги, учащиеся, родители, ветераны педагогического труда ГУО «Средняя школа №3 г. Бреста».



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Наша школа – это большая семья, которой в этом году исполняется 75 лет. К такой дате принято готовиться заранее. Поэтому субботник превратился в настоящий экологический праздник. На линейке, открывавшей мероприятие, директор школы Цаплина Светлана Анатольевна поблагодарила всех, кто откликнулся на просьбу сделать школу краше, пожелала всем солнечного настроения и плодотворной работы.



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Учителя вместе с родителями и учащимися весело и дружно взялись за дело. Благодаря общим усилиям школьный двор преобразился. Новая аллея стала настоящим украшением школьной территории и будет радовать взгляд не только тех, кто её создал, но и горожан. «Экологические эстафеты», «Эко-квест», конкурс рисунков на асфальте «Мой зелёный город», в которых могли принять участие все желающие, помогли создать праздничное настроение.