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За и Против: выгодно ли ездить по городу на личном авто

23.04.2019 07:35 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

За и Против: выгодно ли ездить по городу на личном авто
Фото: Myfin.by

За комфорт надо платить

Каждым повышением стоимости автомобильного топлива белорусские власти подпитывают дилемму водителей: ездить на своем автомобиле или же искать другие варианты передвижения по городу.

Пока даже в те дни, когда проезд в общественном транспорте столицы становился бесплатным (к примеру, во время Европейской недели мобильности), жители белорусской столицы не торопились менять свои авто на автобус или метро.

 
 
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То, что на собственном авто передвигаться гораздо комфортнее, чем на общественном транспорте, доказывать необходимости нет. А вот насколько это экономичнее такси...
 
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