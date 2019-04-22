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За и Против: выгодно ли ездить по городу на личном авто
Источник материала: Myfin
За комфорт надо платить
Каждым повышением стоимости автомобильного топлива белорусские власти подпитывают дилемму водителей: ездить на своем автомобиле или же искать другие варианты передвижения по городу.
Пока даже в те дни, когда проезд в общественном транспорте столицы становился бесплатным (к примеру, во время Европейской недели мобильности), жители белорусской столицы не торопились менять свои авто на автобус или метро.
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То, что на собственном авто передвигаться гораздо комфортнее, чем на общественном транспорте, доказывать необходимости нет. А вот насколько это экономичнее такси...
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