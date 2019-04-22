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Хотимским школьникам такие навыки пригодятся всегда

23.04.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Слет юных спасателей пожарных прошел в понедельник в Хотимске.
В этом году в соревновании приняли участие 7 команд учреждений образования района.

Пройдя жеребьевку, участники слета преступили к своим этапам. Программа соревнований включала в себя смотр строя и песни, установку палатки,  знание ОБЖ,  оказании первой доврачебной помощи, боевое развёртывание.
Нелегко пришлось членам жюри. Ведь оценить уровень подготовки команд, которые практически вровень сражались, было крайне сложно. Однако оценки были неоспоримы и справедливы.

По результатам слета дипломом третьей степени награждена ко­манда Забелышинской СШ. На втором месте стала команда СШ №1. Обладателями первого места стали учащиеся Великолиповского УПК, которые и будут представлять наш район на зональном этапе в г. Костюковичи.

Хотимским школьникам такие навыки пригодятся всегда

Соб. информ.

 
 
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Слет юных спасателей пожарных прошел в понедельник в Хотимске. В этом году в соревновании приняли участие 7 команд учреждений образования района. Пройдя...
 
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