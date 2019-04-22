Хотимским школьникам такие навыки пригодятся всегда

Источник материала: Новости Хотимска

Слет юных спасателей пожарных прошел в понедельник в Хотимске.

В этом году в соревновании приняли участие 7 команд учреждений образования района.

Пройдя жеребьевку, участники слета преступили к своим этапам. Программа соревнований включала в себя смотр строя и песни, установку палатки, знание ОБЖ, оказании первой доврачебной помощи, боевое развёртывание.

Нелегко пришлось членам жюри. Ведь оценить уровень подготовки команд, которые практически вровень сражались, было крайне сложно. Однако оценки были неоспоримы и справедливы.

По результатам слета дипломом третьей степени награждена ко­манда Забелышинской СШ. На втором месте стала команда СШ №1. Обладателями первого места стали учащиеся Великолиповского УПК, которые и будут представлять наш район на зональном этапе в г. Костюковичи.





Соб. информ.