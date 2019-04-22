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Африканские лидеры дали Судану три месяца на демократические реформы - СМИ

23.04.2019 20:05 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лидеры ряда влиятельных африканских стран на встрече в Каире согласились дать военному руководству Судана три месяца на реализацию демократических реформ, сообщают во вторник западные СМИ.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, организовавший саммит в Каире, заявил, что его участники условились, что в Судане необходимо "быстро восстановить конституционную систему путем политического демократического процесса, возглавляемого и управляемого самими суданцами".

"Мы договорились о необходимости дать суданским властям и партиям дополнительное время, чтобы принять необходимые меры", - сказал А.ас-Сиси.

Ранее Африканский союз давал Судану 15 дней на то, чтобы передать власть гражданскому руководству. В противном случае, страну грозились исключить из Союза.

На саммит по Судану в Каире, в частности, прибыли президент Чада Идрис Деби, президент Руанды Поль Кагаме, президент Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед, лидер ЮАР Сирил Рамафоза и президент Джибути Исмаил Омар Гелле.

Также в этой встрече приняли участие представители Эфиопии, Южного Судана, Уганды, Кении и Нигерии.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

 
 
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Лидеры ряда влиятельных африканских стран на встрече в Каире согласились дать военному руководству Судана три месяца на реализацию демократических реформ,...
 
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