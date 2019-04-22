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Тренер Виктор Шершуков: «Надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе»

23.04.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 апреля во Дворце Независимости чествовали наших тяжелоатлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ЧЕ в Грузии они завоевали 19 наград – 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых.

Тренер Виктор Шершуков: «Надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе»

Следующая Олимпиада пройдет в Токио в 2020 году. Наша сборная готова показать самые высокие результаты, но по решению международной Федерации тяжелой атлетики Беларусь получит только 2 лицензии. Сказалась прошлая дисквалификация. Тренерский штаб готов бороться с этой несправедливостью. Но проблемы все равно остаются.

Тренер Виктор Шершуков: «Надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе»

На том же чемпионате в Батуми из-за субъективных причин наша сборная недосчиталась медалей. К примеру, судьи не засчитали одну из попыток Андрея Арямнова. Да, она не стала бы решающей – соперник ушел далеко вперед, но справедливости ради.

Тренер Виктор Шершуков: «Надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе»

Виктор Шершуков, главный тренер национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике:
Более того, и Президент сейчас подчеркнул, что надо бороться, когда некомпетентные судьи в Европе, которые никогда штангу не поднимали, это абсурд.
Слава богу, что в мире идет кастинг профессионалов и там совершенно другое (отношение — прим.ред.). Но то, что к следующему чемпионату Европы мы можем хотя бы подавать протесты, это хорошо. Сдвинулось хоть что-то. Поэтому и этот вопрос обсуждали, и вопрос квот, и вопрос того, что как дальше жить и работать в спорте.

«Я тренировался ради этого». Президент вручил тяжелоатлетам государственные награды
 
 
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Новости Беларуси. 23 апреля во Дворце Независимости чествовали наших тяжелоатлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ЧЕ в Грузии они завоевали 19...
 
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