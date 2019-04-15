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БТ подготовило серию видеороликов «Беларусь помнит» к 75-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков

24.04.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

БТ подготовило серию видеороликов «Беларусь помнит» к 75-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиковЗрители увидят историческую реконструкцию событий Великой Отечественной войны, наполненную правдоподобными взрывами и перестрелками. Герои коротких видеоисторий — наши современники, которые, благодаря съемке в 360 градусов и специальной студии с хромакеем размером 300 квадратных метров, переносятся из современности в годы войны.
В съемочном процессе были задействованы реальные герои — внуки и правнуки ветеранов войны, а также профессиональные актеры и артисты массовки.
Агентство теленовостей предоставит возможность не только родственникам ветеранов, но и зрителям прочувствовать, насколько героическим и важным был подвиг их дедов и прадедов, оценить масштаб и трагедию войны. Дети фронтовиков окунутся в воспоминания и, словно на машине времени, отправятся во времена своей юности.

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