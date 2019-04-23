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Выездные профсоюзные правовые приемы пройдут 25 апреля по всей стране

24.04.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Выездные профсоюзные правовые приемы пройдут 25 апреля по всей стране

Выездные профсоюзные правовые приемы пройдут 25 апреля по всей стране

Более сотни правовых инспекторов труда Федерации профсоюзов Беларуси окажут бесплатную юридическую помощь во всех районных и областных центрах страны. Юристы ФПБ не только консультируют по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов, но и, при необходимости, отстаивают интересы граждан в судах.

К слову, за 2018 год по требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов работникам возвращено более 4 млн. руб. незаконно удержанных или невыплаченных денежных сумм. По просьбам работников было подготовлено 662 процессуальных и иных документа, из них – 498 в судебные органы, 121 заявление в комиссии по трудовым спорам. В пользу работников были рассмотрены судом 104 дела, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда, 214 споров удалось решить без обращения в суд. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 99 человек.

Напомним, такую форму работы как выездные правовые приемы профсоюзные правовые инспекторы практикуют с марта 2015 года. Как правило, консультации проходят каждый последний четверг месяца. Популярность профсоюзных правовых приемов растет, так как человеку не приходится ехать на прием к юристу в областной центр или столицу, а он может получить квалифицированную консультацию прямо у себя в городе или на предприятии. Приемы проходят как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях, находящихся на территории районов и городов.

Помимо такой формы работы Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Обратиться можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное или электронное обращение. Правовая инспекция ФПБ готова

Анализ содержания обращений показывает, что основная масса приходится на обращения по правовым вопросам, затрагивающим трудовую деятельность граждан (65%). Вторыми по актуальности являются вопросы применения жилищного законодательства (12%), на третьем – пенсионного (10%).

 
 
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Выездные профсоюзные правовые приемы пройдут 25 апреля по всей стране Более сотни правовых инспекторов труда Федерации профсоюзов Беларуси окажут...
 
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