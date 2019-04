Названа самая красивая женщина в мире

Артистка снимается в голливудских фильмах, развивает собственную компанию по производству органических продуктов Once Upon a Farm, а также участвует в движении помощи детям Save the Children.





В интервью журналу актриса призналась, что в молодости считала себя некрасивой, к тому же родители никогда не хвалили ее внешность.





Она предпочитает спортивную одежду или джинсы с кроссовками. По словам Гарнер, она до сих пор не умеет правильно наносить макияж — а когда пытается делать это сама, то выглядит, как будто вся в синяках.





Наиболее привлекательной актриса чувствует себя, когда дети просят смыть макияж и распустить волосы после фотосессии: «Я считают это комплиментом. Они хотят, чтобы я просто выглядела как их мама».





Дженнифер Гарнер известна по фильмам «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «Далласский клуб покупателей» и «День святого Валентина». В 2005 году вышла замуж за Бена Аффлека, в 2017 году пара подала на развод.









В прошлом году Рeople назвал самой красивой женщиной планеты певицу Пинк.