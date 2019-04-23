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Названа самая красивая женщина в мире

24.04.2019 17:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журнал People назвал самую красивую женщину планеты. Ею стала 47-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер, мать троих детей. Она попала на обложку специального выпуска.



Артистка снимается в голливудских фильмах, развивает собственную компанию по производству органических продуктов Once Upon a Farm, а также участвует в движении помощи детям Save the Children.

В интервью журналу актриса призналась, что в молодости считала себя некрасивой, к тому же родители никогда не хвалили ее внешность. 

Она предпочитает спортивную одежду или джинсы с кроссовками. По словам Гарнер, она до сих пор не умеет правильно наносить макияж — а когда пытается делать это сама, то выглядит, как будто вся в синяках. 

Наиболее привлекательной актриса чувствует себя, когда дети просят смыть макияж и распустить волосы после фотосессии: «Я считают это комплиментом. Они хотят, чтобы я просто выглядела как их мама».

Дженнифер Гарнер известна по фильмам «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «Далласский клуб покупателей» и «День святого Валентина». В 2005 году вышла замуж за Бена Аффлека, в 2017 году пара подала на развод.


В прошлом году Рeople назвал самой красивой женщиной планеты певицу Пинк.

 
 
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Журнал People назвал самую красивую женщину планеты. Ею стала 47-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер, мать троих детей. Она попала на обложку специального...
 
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