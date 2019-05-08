Выросло число минчан, которые трудятся с простоями. Сколько человек отправили в отпуска за свой счет

Источник материала: Tut.by

В Минске 3,4 тысячи человек в январе-феврале этого года работали неполный рабочий день и находились в отпуске по инициативе нанимателя. Это в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в Минске выросло число работников, которые трудились с целодневными простоями, рассказали в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Так, в январе-феврале этого года с целодневными простоями работали 18,4 тысячи человек. Это на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 2 первых месяца нынешнего года в Минске из-за ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников было уволено 59 человек.

При это в этом году столичные предприятия активнее увольняют работников, чем принимают на работу новичков. Так, за январь-март трудоустроили 34 664 человека, а уволили — 34 961.

Напомним, в Минске не хватает больше 16 тысяч работников. Большинство вакансий в Минске — 56% — с зарплатой от 400 до 800 рублей, отмечают в комитете. Четверть предложений от нанимателей с получкой до 400 рублей. Зарплату от 800 до 1500 рублей предлагают по 17,6% вакансий, а от 1500 рублей — по 1,4%.