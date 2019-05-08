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Выросло число минчан, которые трудятся с простоями. Сколько человек отправили в отпуска за свой счет
Источник материала: Tut.by
В Минске 3,4 тысячи человек в январе-феврале этого года работали неполный рабочий день и находились в отпуске по инициативе нанимателя. Это в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в Минске выросло число работников, которые трудились с целодневными простоями, рассказали в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
Так, в январе-феврале этого года с целодневными простоями работали 18,4 тысячи человек. Это на 15,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 2 первых месяца нынешнего года в Минске из-за ликвидации организаций, сокращения численности или штата работников было уволено 59 человек.
При это в этом году столичные предприятия активнее увольняют работников, чем принимают на работу новичков. Так, за январь-март трудоустроили 34 664 человека, а уволили — 34 961.
Напомним, в Минске
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Выросло число минчан, которые трудятся с простоями. Сколько человек отправили в отпуска за свой счет
В Минске выросло число работников, которые трудились с целодневными простоями, рассказали в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.
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