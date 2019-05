Самая «пошлая» рок-группа выступит в Минске в конце лета

Источник материала: Tut.by

Герои современной молодежи — украинская поп-панк-группа «Пошлая Молли» — в последний день лета сыграют концерт на сцене Prime Hall и презентуют новый сингл.

31 августа Минск встретит главных молодежных героев нашего времени с презентацией нового сингла «Очень страшная Молли 3. Часть 1». Все три альбома группы взорвали интернет, а недавние туры сопровождались неизменными солд-аутами. Школьницы сходят по ним с ума, да и сама Молли — это собирательный образ пошлой и вульгарной слушательницы их песен. Она, конечно, ругается матом и, возможно, даже выкладывает свои голые фотографии в Сеть.

Фронтмен группы Кирилл еще десять лет назад читал рэп и слушал Эминема, Bring Me the Horizon, Mindless Self Indulgence. А свою первую пластинку, вышедшую год назад, скромно называет «детской» и записанной во многом «чисто для стёба». Тем не менее стеб явно удался: аудитория группы растет как цунами, подпевая рифмы о ночевках под мостом и прочих радостях, обрамленных в мелодии, построенные на гремучей смеси электроники и рока (уже не важно, жив он еще или уже нет).

