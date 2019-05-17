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Велогонщик Роман Тишков выиграл гонку по очкам на тестовом турнире к II Европейским играм

18.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Велогонщик Роман Тишков выиграл гонку по очкам на тестовом турнире к II Европейским играм

Победитель преодолел 120 кругов на велодроме «Минск-Арены» и набрал 57 очков.

Белорус Роман Тишков победил в гонке по очкам на тестовом турнире на велотреке к II Европейским играм в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель преодолел 120 кругов на велодроме «Минск-Арены» и набрал 57 очков. Серебряным призером стал Христос Воликакис из Греции — 53 балла, а третье место занял Жоао Матиас — 43 очка.

Роман Тишков рассчитывает успешно выступить и в одной из самых сложных дисциплин — омниуме. В этом виде в январе на этапе Кубка мира в Новой Зеландии он поднялся на второе место пьедестала почета.

Вторую медаль тестовых соревнований в Минске завоевала белоруска Инна Савенко, которая в составе сборной Беларуси в командном преследовании на 4000 м завоевала серебряную награду. В финале белоруски Полина Пивоварова, Инна Савенко, Оксана Соловьева, Анастасия Дедикова и Каролина Савенко уступили россиянкам.

Всего в активе белорусских велогонщиков после двух соревновательных дней 12 наград.

Тестовый турнир к II Европейским играм по велоспорту на треке продолжится 18 и 19 мая соревнованиями в омниуме, кейрине, гонке с выбыванием в мэдисоне и скретче.-

#подготовка евроигры
https://www.belta.by/
 
Теги: Минск
 
 
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Победитель преодолел 120 кругов на велодроме «Минск-Арены» и набрал 57 очков. Белорус Роман Тишков победил в гонке по очкам на тестовом турнире на велотреке к II...
 
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