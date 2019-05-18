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Финал Евровидения - победили Нидерланды, белорусское жюри в пролете
19.05.2019 11:34 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Европейский вещательный союз (EBU) отстранил белорусское жюри от голосования в финале Евровидения, пишет Eurovoix.
Причиной стало интервью порталу
Однако глашатай конкурса — Мария Василевич — вышла на связь в прямом эфире и озвучила баллы от «жюри» нашей страны. Результатом чего они стали — неизвестно. Эти баллы не совпали с результатами голосования белорусских телезрителей или жюри других стран.
Также в финале учли голоса белорусских телезрителей. Белорусские телезрители поставили максимальную оценку — 12 — России, высокие баллы достались Нидерландам, Норвегии и Исландии.
Вместе с тем вчера в израильском Тель-Авиве прошел финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019». Победителем стал Дункан Лоуренс из Нидерландов. Белорусская певица Зена (Зина Куприянович), которая представляла Беларусь с песней Like It, заняла 25-е место.
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Европейский вещательный союз (EBU) отстранил белорусское жюри от голосования в финале Евровидения, пишет Eurovoix.
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