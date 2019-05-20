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Дома на ул. Гаврилова продолжают избавляться от плитки
21.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О ситуации все знают, и мы писали о ней несколько раз, но пока сил хватило только на то, чтобы огородить опасную зону так, чтобы обезопасить население.
Рано или поздно плитка окончательно обвалится, и можно будет смело снимать все вот эти ваши заборы.
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О ситуации все знают, и мы писали о ней несколько раз, но пока сил хватило только на то, чтобы огородить опасную зону так, чтобы обезопасить население. Рано...
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