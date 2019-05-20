Дома на ул. Гаврилова продолжают избавляться от плитки

Источник материала: Виртуальный Брест

О ситуации все знают, и мы писали о ней несколько раз, но пока сил хватило только на то, чтобы огородить опасную зону так, чтобы обезопасить население.





Рано или поздно плитка окончательно обвалится, и можно будет смело снимать все вот эти ваши заборы.







