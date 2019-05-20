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Дома на ул. Гаврилова продолжают избавляться от плитки

21.05.2019 06:26 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О ситуации все знают, и мы писали о ней несколько раз, но пока сил хватило только на то, чтобы огородить опасную зону так, чтобы обезопасить население.

Дома на ул. Гаврилова продолжают избавляться от плитки

Рано или поздно плитка окончательно обвалится, и можно будет смело снимать все вот эти ваши заборы.

Дома на ул. Гаврилова продолжают избавляться от плитки

Дома на ул. Гаврилова продолжают избавляться от плитки

 
 
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