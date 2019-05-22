Граждане Ирана и Алжира безуспешно пытались нелегально попасть в Польшу

Источник материала: Виртуальный Брест

22 мая в Бресте пограничники задержали трех граждан Ирана, еще через несколько часов, уже в Брестском районе – двух граждан Алжира.



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Как выяснилось, иностранцы приехали в Беларусь из Москвы. В их дальнейшие планы входило незаконное пересечение белорусско-польской границы. Для удобства иностранцы разделились на группы, с собой взяли денежные средства, личные вещи и мобильные телефоны.



Алжирцы, которые поехали к границе на такси, были задержаны в населенном пункте Большие Мотыкалы. Чтобы попасть в Польшу, они «выбрали» участок в Каменецком районе. Граждан Ирана задержали в Бресте. Они предусмотрительно выбрали другое направление.



Начат административный процесс по ст.ст. 23.29, 23.55 (незаконное пересечение госграницы, нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь. Иностранные граждане помещены в ИВС погрангруппы, проводится дальнейшее разбирательство.