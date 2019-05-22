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Граждане Ирана и Алжира безуспешно пытались нелегально попасть в Польшу

23.05.2019 19:10 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

22 мая в Бресте пограничники задержали трех граждан Ирана, еще через несколько часов, уже в Брестском районе – двух граждан Алжира.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66454.php

Граждане Ирана и Алжира безуспешно пытались нелегально попасть в Польшу


Как выяснилось, иностранцы приехали в Беларусь из Москвы. В их дальнейшие планы входило незаконное пересечение белорусско-польской границы. Для удобства иностранцы разделились на группы, с собой взяли денежные средства, личные вещи и мобильные телефоны. 

Алжирцы, которые поехали к границе на такси, были задержаны в населенном пункте Большие Мотыкалы. Чтобы попасть в Польшу, они «выбрали» участок в Каменецком районе. Граждан Ирана задержали в Бресте. Они предусмотрительно выбрали другое направление. 

Начат административный процесс по ст.ст. 23.29, 23.55 (незаконное пересечение госграницы, нарушение правил пребывания) КоАП Республики Беларусь. Иностранные граждане помещены в ИВС погрангруппы, проводится дальнейшее разбирательство.

 
Теги: Брест
 
 
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  22 мая в Бресте пограничники задержали трех граждан Ирана, еще через несколько часов, уже в Брестском районе – двух граждан Алжира. Как выяснилось, иностранцы...
 
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