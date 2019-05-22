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Граждане Ирана и Алжира безуспешно пытались нелегально попасть в Польшу
23.05.2019 19:10 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
22 мая в Бресте пограничники задержали трех граждан Ирана, еще через несколько часов, уже в Брестском районе – двух граждан Алжира.
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22 мая в Бресте пограничники задержали трех граждан Ирана, еще через несколько часов, уже в Брестском районе – двух граждан Алжира. Как выяснилось, иностранцы...
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