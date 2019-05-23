Обзор длинных вкладов в валюте: сколько можно заработать за два или три года

Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие безотзывные вклады в разных валютах на длинные сроки предлагают сейчас банки и выбрал наиболее привлекательные предложения в каждом из банков.



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Вклады в долларах

Ставки снизили:

на 0,45% годовых — Банк БелВЭБ . За прошедшие 1,5−2 месяца этот банк уже во второй раз снижает ставку, что в сумме составило более 1% годовых.

. За прошедшие 1,5−2 месяца этот банк уже во второй раз снижает ставку, что в сумме составило более 1% годовых. на 0,2% сократил ставку Белинвестбанк .

А вот Альфа-Банк и вовсе исключил возможность оставлять денежные средства сроком на три года, но поднял на 0,2% годовых ставку по вкладу на 2 года. Теперь в этом банке вклады во всех валютах на 36 месяцев только отзывные.

Банк Вклад Срок Ставка Альфа-Вклад

25 месяцев 2% Сберегательный вклад

2 года 2,2% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца /

36 месяцев 3,5% Окно возможностей

2 / 3 года 2,5% / 2,9% Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года 2,7% РРБ-Банк Европейский

2 года 3% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 3,2% Новый

2 года 3% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 3,1% Белагропромбанк Стандарт 3 года 3,3% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2,25% Беларусбанк Классик 3 года 2,05% Белгазпроманк Стабильный 3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 3,2% / 3,3% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 2,8% БТА Банк БТА Профит 2 года 3,25% Банк Решение Формула успеха 2 года 3,25% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 3,3% / 3,3% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 3,1% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 1,5% Франсабанк Верный расчет ПЛЮС 2 года 2,7% Цептербанк Цептер Соната 2 года 3,2%

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Вклад

25 месяцев 2% Сберегательный вклад

2 года 2,2% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца /

36 месяцев 3,5% Окно возможностей

2 / 3 года 2,5% / 2,9% Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года 2,7% РРБ-Банк Европейский

2 года 3% РРБ-Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 3,2% Новый

2 года 3% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 3,1% Белагропромбанк Стандарт 3 года 3,3% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2,25% Беларусбанк Классик 3 года 2,05% Белгазпроманк Стабильный 3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 3,2% / 3,3% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 2,8% БТА Банк БТА Профит 2 года 3,25% Банк Решение Формула успеха 2 года 3,25% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 3,3% / 3,3% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 3,1% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 1,5% Франсабанк Верный расчет ПЛЮС 2 года 2,7% Цептербанк Цептер Соната 2 года 3,2%

Вклады в евро

В сегменте евро Белинвестбанк также сократил ставку на ту же цифру, что и в долларовом сегменте — минус 0,2%.

Кроме того, Банк ВТБ (Беларусь) сократил на 1% ставку и по вкладу на 2 года, и по вкладу на 3 года.

Альфа-Банк также прекратил размещать безотзывные вклады в евро на трехлетний срок, на двухлетнем депозите добавил 0,35% к имеющейся ставку.

Банк Вклад Срок Ставка Альфа-Вклад

25 месяцев 0,5% Сберегательный вклад

2 года 1,7% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца /

36 месяцев 0,5% Окно возможностей

2 / 3 года 0,1% / 0,1% Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года 2% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Новый

2 года 1% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 1,8% Белагропромбанк Стандарт 3 года 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,5% / 1,7% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 0,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 2% Банк Решение Online-решение 2 года 2,2% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 1,7% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Франсабанк Верный расчет 2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,2%

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Вклад

25 месяцев 0,5% Сберегательный вклад

2 года 1,7% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца /

36 месяцев 0,5% Окно возможностей

2 / 3 года 0,1% / 0,1% Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года 2% РРБ-Банк Европейский

2 года 1% 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Новый

2 года 1% Белагропромбанк Максимум плюс 2 года 1,8% Белагропромбанк Стандарт 3 года 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Белгазпромбанк Стабильный 3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 1,5% / 1,7% БПС-Сбербанк Сохраняй 751−1000 дней 0,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 2% Банк Решение Online-решение 2 года 2,2% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 1,0% / 2,0% МТБанк Актуальный 2 года 0,5% Паритетбанк Капитал 2 года 1,7% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 0,5% Франсабанк Верный расчет 2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната 2 года 2,2%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля безотзывных трехгодичных вкладов в Альфа-Банке пока больше не будет. Тем не менее по двухгодичному вкладу Альфа-Банк предлагает ставку, на 0,35% выше, чем в прошлом месяце.

Белагропромбанк добавил 0,75% ко вкладу на 2 года и 0,5 — ко вкладу на 3 года.

БПС-Сбербанк добавил 0,2% годовых, а Франсабанк — 0,7% годовых.

В Банке БелВЭБ сократилась ставка на 0,3% годовых, в Банке ВТБ (Беларусь) — на 0,7% по вкладу на два года и на 0,6% — по вкладу на три.

Банк Вклад Срок Ставка Альфа-Вклад

25 месяцев 6,2% Универсальный

2 года 6,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 7,5% Окно возможностей

2 / 3 года 6,2% / 6,4% Белагропромбанк Максимум 2 года 8,25% Белагропромбанк Стандарт 3 года 8,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8,25% Беларусбанк Классик 3 года 5,25% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5,25% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 7% / 7% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,3−6,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 6,6% Банк Решение Формула успеха 2 года 7,6% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 7,6% / 5,5% Паритетбанк Капитал 2 года 7,2% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 7,2%

Банк, вклад Срок, ставка Альфа-Вклад

25 месяцев 6,2% Универсальный

2 года 6,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 7,5% Окно возможностей

2 / 3 года 6,2% / 6,4% Белагропромбанк Максимум 2 года 8,25% Белагропромбанк Стандарт 3 года 8,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд 2 года 8,25% Беларусбанк Классик 3 года 5,25% Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5,25% Белинвестбанк Личный выбор 2 / 3 года 7% / 7% БПС-Сбербанк Сохраняй 501−1000 дней 6,3−6,5% БТА Банк БТА Профит 2 года 6,6% Банк Решение Формула успеха 2 года 7,6% Дабрабыт Капитальный 2 / 3 года 7,6% / 5,5% Паритетбанк Капитал 2 года 7,2% Статусбанк Бережливые бабки 2 года 5% Франсабанк Верный расчет 2 года 7,2%

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