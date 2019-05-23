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Обзор длинных вкладов в валюте: сколько можно заработать за два или три года

24.05.2019 09:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие безотзывные вклады в разных валютах на длинные сроки предлагают сейчас банки и выбрал наиболее привлекательные предложения в каждом из банков.


фото с сайта: pixabay.com

Вклады в долларах

Ставки снизили:

  • на 0,45% годовых — Банк БелВЭБ. За прошедшие 1,5−2 месяца этот банк уже во второй раз снижает ставку, что в сумме составило более 1% годовых.
  • на 0,2% сократил ставку Белинвестбанк.

А вот Альфа-Банк и вовсе исключил возможность оставлять денежные средства сроком на три года, но поднял на 0,2% годовых ставку по вкладу на 2 года. Теперь в этом банке вклады во всех валютах на 36 месяцев только отзывные.

Банк

Вклад

Срок

Ставка
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

25 месяцев

2%
Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

2,2%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца /
36 месяцев

3,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

2,5% / 2,9%
Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

3%
РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

3,2%
Технобанк

Новый

2 года

3%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

3,1%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

3,3%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

2,05%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

3,2% / 3,3%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,8%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

3,25%

Банк Решение

Формула успеха

2 года

3,25%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

3,3% / 3,3%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

3,1%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Франсабанк

Верный расчет ПЛЮС

2 года

2,7%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,2%

Банк, вклад

Срок, ставка
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

25 месяцев

2%
Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

2,2%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца /
36 месяцев

3,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

2,5% / 2,9%
Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

3%
РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

3,2%
Технобанк

Новый

2 года

3%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

3,1%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

3,3%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

2,05%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

3,2% / 3,3%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,8%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

3,25%

Банк Решение

Формула успеха

2 года

3,25%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

3,3% / 3,3%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

3,1%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Франсабанк

Верный расчет ПЛЮС

2 года

2,7%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,2%

Вклады в евро

В сегменте евро Белинвестбанк также сократил ставку на ту же цифру, что и в долларовом сегменте — минус 0,2%.

Кроме того, Банк ВТБ (Беларусь) сократил на 1% ставку и по вкладу на 2 года, и по вкладу на 3 года.

Альфа-Банк также прекратил размещать безотзывные вклады в евро на трехлетний срок, на двухлетнем депозите добавил 0,35% к имеющейся ставку.

Банк

Вклад

Срок

Ставка
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,5%
Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

1,7%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца /
36 месяцев

0,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

0,1% / 0,1%
Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%
РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%
Технобанк

Новый

2 года

1%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

1,8%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,5% / 1,7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

0,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,2%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,7%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Банк, вклад

Срок, ставка
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,5%
Банк БелВЭБ

Сберегательный вклад

2 года

1,7%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца /
36 месяцев

0,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

0,1% / 0,1%
Идея Банк

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

2%

РРБ-Банк

Европейский

2 года

1%
РРБ-Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%
Технобанк

Новый

2 года

1%

Белагропромбанк

Максимум плюс

2 года

1,8%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,5% / 1,7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

0,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,2%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,7%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

0,5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля безотзывных трехгодичных вкладов в Альфа-Банке пока больше не будет. Тем не менее по двухгодичному вкладу Альфа-Банк предлагает ставку, на 0,35% выше, чем в прошлом месяце.

Белагропромбанк добавил 0,75% ко вкладу на 2 года и 0,5 — ко вкладу на 3 года.

БПС-Сбербанк добавил 0,2% годовых, а Франсабанк — 0,7% годовых.

В Банке БелВЭБ сократилась ставка на 0,3% годовых, в Банке ВТБ (Беларусь) — на 0,7% по вкладу на два года и на 0,6% — по вкладу на три.

Банк

Вклад

Срок

Ставка
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

25 месяцев

6,2%
Банк БелВЭБ

Универсальный

2 года

6,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

7,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

6,2% / 6,4%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

8,25%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

8,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

5,25%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5,25%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

7% / 7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,3−6,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

Банк Решение

Формула успеха

2 года

7,6%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

7,6% / 5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,2%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

7,2%

Банк, вклад

Срок, ставка
Альфа-Банк

Альфа-Вклад

25 месяцев

6,2%
Банк БелВЭБ

Универсальный

2 года

6,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

7,5%
Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

6,2% / 6,4%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

8,25%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

8,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8,25%

Беларусбанк

Классик

3 года

5,25%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5,25%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

7% / 7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,3−6,5%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

Банк Решение

Формула успеха

2 года

7,6%

Дабрабыт

Капитальный

2 / 3 года

7,6% / 5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,2%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

7,2%

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