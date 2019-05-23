Обзор длинных вкладов в валюте: сколько можно заработать за два или три года

А вот Альфа-Банк и вовсе исключил возможность оставлять денежные средства сроком на три года, но поднял на 0,2% годовых ставку по вкладу на 2 года. Теперь в этом банке вклады во всех валютах на 36 месяцев только отзывные.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
25 месяцев
2%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
2,2%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца /
36 месяцев
3,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
2,5% / 2,9%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
3%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
3,2%
Технобанк
Новый
2 года
3%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
3,1%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
3,3%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2,25%
Беларусбанк
Классик
3 года
2,05%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
3,2% / 3,3%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,8%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
3,25%
Банк Решение
Формула успеха
2 года
3,25%
Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
3,3% / 3,3%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
3,1%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Франсабанк
Верный расчет ПЛЮС
2 года
2,7%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,2%
Банк, вклад
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
25 месяцев
2%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
2,2%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца /
36 месяцев
3,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
2,5% / 2,9%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
3%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
3,2%
Технобанк
Новый
2 года
3%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
3,1%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
3,3%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2,25%
Беларусбанк
Классик
3 года
2,05%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
3,2% / 3,3%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,8%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
3,25%
Банк Решение
Формула успеха
2 года
3,25%
Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
3,3% / 3,3%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
3,1%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Франсабанк
Верный расчет ПЛЮС
2 года
2,7%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,2%
Вклады в евро
В сегменте евро Белинвестбанк также сократил ставку на ту же цифру, что и в долларовом сегменте — минус 0,2%.
Кроме того, Банк ВТБ (Беларусь) сократил на 1% ставку и по вкладу на 2 года, и по вкладу на 3 года.
Альфа-Банк также прекратил размещать безотзывные вклады в евро на трехлетний срок, на двухлетнем депозите добавил 0,35% к имеющейся ставку.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,5%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
1,7%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца /
36 месяцев
0,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
0,1% / 0,1%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Технобанк
Новый
2 года
1%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
1,8%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,5% / 1,7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
0,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,2%
Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,7%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Банк, вклад
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,5%
Банк БелВЭБ
Сберегательный вклад
2 года
1,7%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца /
36 месяцев
0,5%
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
0,1% / 0,1%
Идея Банк
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
2%
РРБ-Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ-Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Технобанк
Новый
2 года
1%
Белагропромбанк
Максимум плюс
2 года
1,8%
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,5% / 1,7%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
0,5%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,2%
Дабрабыт
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,7%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля безотзывных трехгодичных вкладов в Альфа-Банке пока больше не будет. Тем не менее по двухгодичному вкладу Альфа-Банк предлагает ставку, на 0,35% выше, чем в прошлом месяце.
Белагропромбанк добавил 0,75% ко вкладу на 2 года и 0,5 — ко вкладу на 3 года.