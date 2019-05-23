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«Первая тренировка»: победителем стал минчанин, который сбросил 50 кг и изменился до неузнаваемости
Источник материала: Tut.by
В конкурсе «
Дмитрий
— Прочитал, что на диете нужно есть вареное, и ел вареную колбасу.
Помогла школьнику цель — выступить на соревнованиях по бодибилдингу.
— Отправной точкой «очередной попытки» похудеть стало 14 января 2014 года. Тогда за 7,5 месяца кропотливой работы над собой удалось сбросить 50 кг. 29 августа 2014 года, стоя перед зеркалом и глядя на нового себя, я понимал, что впереди — новая жизнь.
Такое резкое похудение не прошло без следа: пострадали волосы и ногти, «лишняя» кожа есть до сих пор. В школе сначала подумали, что в класс пришел новый мальчик — а когда разобрались, что к чему, вызвали родителей: не заболел ли парень?
На соревнованиях Дмитрий победил — не только других участников, но и самого себя, считает он.
— Из закомплексованного парня, который ни к чему не стремился и стеснялся даже собственного отражения, я превратился в уверенного в себе человека. Со временем маленькая школьная качалка сменилась на большой фитнес-клуб. И я сделал тренерство своей профессией: на себе понял, как спорт меняет жизни.
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