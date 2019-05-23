«Первая тренировка»: победителем стал минчанин, который сбросил 50 кг и изменился до неузнаваемости

Источник материала: Tut.by

В конкурсе « Первая тренировка », где белорусы делились своим стартом в спорте, победил минчанин Дмитрий Быковских. GO.TUT.BY благодарит всех, кто присылал рассказы и участвовал в голосовании!



Фото: из личного архива

Со стороны участников были обнаружены попытки недобросовестно повлиять на результаты голосования. Дмитрий Быковских стал первым после пересчета голосов без учета накруток.

Дмитрий рассказывал , что в 14 лет весил 110 кг: из-за серьезного ожога попал в больницу, перенес несколько серьезных операций, замкнулся в себе и стал реже выходить на улицу. Много раз пытался похудеть, но срывался снова и снова. Не хватало знаний: например, парень тренировался в школьном спортзале — а потом заедал упражнения сладкими рулетами, думая, что все пойдет в мышцы.

— Прочитал, что на диете нужно есть вареное, и ел вареную колбасу.



Фото: из личного архива

Помогла школьнику цель — выступить на соревнованиях по бодибилдингу.

— Отправной точкой «очередной попытки» похудеть стало 14 января 2014 года. Тогда за 7,5 месяца кропотливой работы над собой удалось сбросить 50 кг. 29 августа 2014 года, стоя перед зеркалом и глядя на нового себя, я понимал, что впереди — новая жизнь.

Такое резкое похудение не прошло без следа: пострадали волосы и ногти, «лишняя» кожа есть до сих пор. В школе сначала подумали, что в класс пришел новый мальчик — а когда разобрались, что к чему, вызвали родителей: не заболел ли парень?



Фото: из личного архива

На соревнованиях Дмитрий победил — не только других участников, но и самого себя, считает он.

— Из закомплексованного парня, который ни к чему не стремился и стеснялся даже собственного отражения, я превратился в уверенного в себе человека. Со временем маленькая школьная качалка сменилась на большой фитнес-клуб. И я сделал тренерство своей профессией: на себе понял, как спорт меняет жизни.



Фото: из личного архива