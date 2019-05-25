Сборная России выиграла бронзу на ЧМ-2019 по хоккею

Источник материала: Ежедневник



Фото: Vit Simanek/CTK

Основное время в матче с Чехией завершилось вничью – 2:2. В серии буллитов по шайбе забросили Илья Ковальчук и Никита Гусев. Чехи не смогли забить ни одной шайбы в серии буллитов.

Матч за третье место на чемпионате мира по хоккею между сборными России и Чехии завершился победой команды Ильи Воробьева в серии буллитов со счетом 2:0. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.



Россияне вышли вперед ровно через 13 минут после начала встречи. Михаил Сергачев нанес кистевой бросок от синей линии, Михаил Григоренко подставил клюшку, и вратарь сборной Чехии Шимон Грубец пропустил шайбу между щитков. Голкипер не успел среагировать, так как Евгений Дадонов закрывал ему обзор на «пятачке».



Через 41 секунду сборная Чехии восстановила равенство в счете, поймав соперника на смене состава. Михал Ржепик на синей линии получил шайбу от Давида Скленички, выкатился один на один с вратарем и переиграл Андрея Василевского.



На 19-й минуте чехи впервые в матче вышли вперед. Россияне проиграли вбрасывание в своей зоне, Ян Коварж сделал передачу из-за ворот, и Доминик Кубалик с близкого расстояния пробил Василевского.



Россияне сравняли счет через 39 секунд после начала второго периода. Никита Гусев получил шайбу у левого борта, развернулся и сделал передачу Артему Анисимову. После броска нападающего «Чикаго» и рикошета от клюшки Радко Гудаса шайба пролетела между щитками Грубеца.

В третьем периоде заброшенных шайб не было. Не принес результата и десятиминутный овертайм в формате «три на три». В серии буллитов у россиян отличились Илья Ковальчук и Никита Гусев. Чешские хоккеисты не смогли переиграть Андрея Василевского ни в одной из четырех попыток, пишет РБК.

