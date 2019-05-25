|
Сборная России выиграла бронзу на ЧМ-2019 по хоккею
26.05.2019 19:43 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Фото: Vit Simanek/CTK
Основное время в матче с Чехией завершилось вничью – 2:2. В серии буллитов по шайбе забросили Илья Ковальчук и Никита Гусев. Чехи не смогли забить ни одной шайбы в серии буллитов.
Матч за третье место на чемпионате мира по хоккею между сборными России и Чехии завершился победой команды Ильи Воробьева в серии буллитов со счетом 2:0. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основное время в матче с Чехией завершилось вничью – 2:2. В серии буллитов по шайбе забросили Илья Ковальчук и Никита Гусев. Чехи не смогли забить ни одной шайбы в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)