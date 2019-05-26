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29 мая могут быть перебои с горячей водой у жителей некоторых микрорайонов Бреста
27.05.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Филиал «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» информирует, что в связи с врезкой тепловых сетей на строящийся микрорайон ЮЗМР-5, с 05:00 до 24:00 29.05.2019 возможны перебои горячего водоснабжения в районах «Вулька», «Ковалево», ЮЗМР, ЮВМР, «Южный городок».
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.
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Филиал «Брестские тепловые сети» РУП «Брестэнерго» информирует, что в связи с врезкой тепловых сетей на строящийся микрорайон ЮЗМР-5, с 05:00 до 24:00 29.05.2019 возможны...
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