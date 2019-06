«Почему бы не взять чернокожих?». В сериале «Чернобыль» нашли расизм

Борьба за толерантность берет все новые и новые высоты. Создатели мини-сериала «Чернобыль» были раскритикованы за то, что в их фильме не появился ни один чернокожий герой.

Мини-сериал «Чернобыль» канала HBO в рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте MDb, занял 1-е место, опередив «Игру престолов». Картина об аварии на Чернобыльской АЭС имеет оценку 9,6 балла из 10 возможных.

"АиФ" разбирал то, как авторы «Чернобыля» интерпретируют реальные события. Сериал – это, мягко говоря, очень вольная трактовка того, что происходило в далеком 1986 году. Но, как выясняется, и на Западе создатели мини-сериала угодили далеко не всем.

Британская сценаристка Карла Мэри Свит написала в Twitter: «Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?». По мнению госпожи Свит, авторы делают вид, что «темнокожих людей не существует», и это разочаровывает.

Справедливости ради, нужно сказать, что критиков у Карлы Мэри Свит оказалось гораздо больше, чем сторонников. «Я заскриню этот тред, потому что никто не поверит, что такую глупость можно было запостить», – написал один из пользователей. В результате после волны иронических замечаний госпожа Свит решила изменить настройки приватности своего аккаунта, дабы более не слушать замечаний относительно уровня своей образованности.