«Почему бы не взять чернокожих?». В сериале «Чернобыль» нашли расизм

Источник материала: Аргументы и факты

Борьба за толерантность берет все новые и новые высоты. Создатели мини-сериала «Чернобыль» были раскритикованы за то, что в их фильме не появился ни один чернокожий герой.

«Они делают вид, что темнокожих не существует»

Мини-сериал «Чернобыль» канала HBO в рейтинге «250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей», опубликованном на сайте MDb, занял 1-е место, опередив «Игру престолов». Картина об аварии на Чернобыльской АЭС имеет оценку 9,6 балла из 10 возможных.

"АиФ" разбирал то, как авторы «Чернобыля» интерпретируют реальные события. Сериал – это, мягко говоря, очень вольная трактовка того, что происходило в далеком 1986 году. Но, как выясняется, и на Западе создатели мини-сериала угодили далеко не всем.

Британская сценаристка Карла Мэри Свит написала в Twitter: «Я понимаю, что все герои были белыми в реальности, но они наверняка говорили с украинским акцентом, а актеры имеют британские акценты. Если мы закрываем глаза на это, почему мы не можем взять чернокожих актеров?». По мнению госпожи Свит, авторы делают вид, что «темнокожих людей не существует», и это разочаровывает.

Справедливости ради, нужно сказать, что критиков у Карлы Мэри Свит оказалось гораздо больше, чем сторонников. «Я заскриню этот тред, потому что никто не поверит, что такую глупость можно было запостить», – написал один из пользователей. В результате после волны иронических замечаний госпожа Свит решила изменить настройки приватности своего аккаунта, дабы более не слушать замечаний относительно уровня своей образованности.

Was About To Send This Moron Karla Marie Sweet A Tweet Relating To Her Complaint But Imagine My Shock That Her Account Is Locked... pic.twitter.com/9QX84bmoPN — Selfie-Boy.. (@Da_body2) 3 июня 2019 г.

В чем права госпожа Смит

Самое удивительное, что Карла Мэри Свит в некоторой степени права – среди десятков тысяч ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС были и темнокожие ребята. По крайней мере, в интернете можно найти информацию об одном таком человеке. Военнослужащий войсковой части 75110 Хиряк Игорь Анатольевич был отмечен благодарностью командования за свое участие в ликвидации катастрофы.

Сегодня Игорю Хиряку уже за 50, и он хорошо известен в мире реконструкторов. На протяжении многих лет он участвует в реконструкции легендарного Бородинского сражения, исполняя роль мамелюка Рустама, личного телохранителя Наполеона I.

Интересно, что тайна внешности Игорь является загадкой даже в его семье. Несколько поколений его предков жили на вологодской земле. Единственное, что известно – что прадед его за смуглую внешность получил от односельчан прозвище «цыган». Жаль только, реплика госпожи Свит вовсе не была попыткой напомнить об Игоре Хиряке как об участнике ликвидации аварии. Это выступление стало данью моде, распространившейся на Западе – искать ущемление прав даже там, где его нет в помине.

Негры в средневековой Богемии: как компьютерную игру объявили расистской

В 2018 году скандал возник из-за компьютерной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance, действие которой происходит в начале XV века на землях королевства Богемия, части земель богемской короны и Священной Римской империи, в настоящее время являющейся территорией Чехии.

Собственно, скандал лишь получил широкую огласку в 2018 году, а начался он четырьмя годами раньше, на этапе разработки. Авторы блога MedievalPOC, занимающиеся «развенчанием популярного мифа о том, что в Европе цветных людей не было вплоть до эпохи Просвещения», обратились к разработчикам с вопросом – появятся ли чернокожие в новой игре?

Ответ фирмы Warhorse Studios, занимавшейся игрой, гласил: «Мы не стали включать в игру эти этнические группы, потому что их представителей не было в Богемии тех времён. Вот и всё. Точнее, их было очень и очень мало. Действие игры разворачивается на территории в девять квадратных километров, так что у вас просто не было бы шансов встретить темнокожего». Основатель Warhorse Studios Даниэль Вавра категорически отказывался идти навстречу пожеланиям MedievalPOC, причем отстаивал свою позицию в переписке довольно жестко.

В результате, когда игра была выпущена, на нее ополчились едва ли не все издания, считающие себя либеральными. Вавру объявили «расистом».

«Никто не критикует японских, китайских или иранских разработчиков за недостаток расового разнообразия в их играх. Речь идёт только о белых мужчинах, которые говорят за всех белых мужчин мира и критикуют западных разработчиков, не имея никаких фактов под рукой, потому что, как я и говорил, реальность отличается от того, что они говорят», – заявлял в ответ Вавра.

Удивительно, но никто на Западе не пожелал услышать комментарии чехов, которые встали на сторону разработчиков. Чешские журналисты писали: любой чернокожий в средневековой Богемии, вне всяких сомнений, был бы экзотикой, так что предъявлять претензии авторам Kingdom Come: Deliverance странно.

Даниэль Вавра представил план выпуска дополнений к Kingdom Come: Deliverance до 2019 года pic.twitter.com/CrYxVOHqjJ — Бородатый Гардиан (@sunbrooo) 23 мая 2018 г.

Как бойкот «Оскара» привел к победе «Лунного света»

В 2016 году актриса и продюсер Джада Пинкетт-Смит, супруга голливудской звезды Уилла Смита, призвала к бойкоту церемонии «Оскар» : «На церемонии «Оскар» темнокожие люди часто раздают награды или развлекают публику, но очень редко награждаются за актёрские заслуги. Может, всем темнокожим стоит воздержаться от посещения премии? Люди обращаются с нами так, как мы позволяем. С большим уважением и глубоким разочарованием».

Поводом для гнева госпожи Смит стало отсутствие в пяти главных номинациях темнокожих актеров и режиссеров.

К гневу Джады Пинкетт-Смит присоединились многие голливудские звезды, и Киноакадемия поспешила заявить, что система набора новых членов будет изменена. Смысл изменений в том, чтобы среди номинантов стало больше разнообразия по гендерному, расовому, этническому признакам и по признаку сексуальной ориентации.

Надо сказать, что нашлись и те, кто думал иначе. Афроамериканец Джон Синглтон, режиссер и сценарист, в 1992 году номинированный на «Оскар» в категориях «Лучшая режиссура» и «Лучший оригинальный сценарий» за фильм «Ребята по соседству», заметил: «Каждый год люди жалуются. Люди даже жалуются, когда у нас много номинаций».

Интересно, что на церемонии «Оскар-2017» сразу три приза и пять номинации получила картина «Лунный свет» – драматическая история из жизни подростка-афроамериканца, который осознает свою гомосексуальность.

Как говорится, Киноакадемия отреагировала на сигнал недовольных граждан.