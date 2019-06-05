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Лучший тест на возраст? Соцсети против дверных звонков

06.06.2019 09:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь Twitter с ником stella donnelly stan задумался над тем, как молодежь относится к дверным звонкам и случайно запустил тред, в котором миллениалы признались к нелюбви к этому устройству. Так получился тест на ментальный возраст, пишет Media Leaks.

В оригинальном сообщении говорится:

Может кто-нибудь написать статью о том, как миллениалы уничтожили индустрию дверных звонков? Если да, напишите «я здесь» в комментариях

За несколько дней пост собрал две тысячи комментариев, 120 тысяч расшаров и почти 600 тысяч лайков. Выяснилось, что многие оказались против дверных звонков:

Я, когда кто-то звонит в мой дверной звонок

Когда ты шестиклассник, один дома, и вдруг кто-то звонит в дверной звонок

Звонок в дверь — это то же самое, что телефонный звонок. Это либо пожилой родственник, либо мошенники

Или с работы

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