Лучший тест на возраст? Соцсети против дверных звонков

Источник материала: Tut.by

Пользователь Twitter с ником stella donnelly stan задумался над тем, как молодежь относится к дверным звонкам и случайно запустил тред, в котором миллениалы признались к нелюбви к этому устройству. Так получился тест на ментальный возраст, пишет Media Leaks.

В оригинальном сообщении говорится:

Can someone write an article on millenials killing the doorbell industry by texting «here» — stella donnelly stan (@youngandjoven) 3 июня 2019 г.

Может кто-нибудь написать статью о том, как миллениалы уничтожили индустрию дверных звонков? Если да, напишите «я здесь» в комментариях

За несколько дней пост собрал две тысячи комментариев, 120 тысяч расшаров и почти 600 тысяч лайков. Выяснилось, что многие оказались против дверных звонков:

Me when someone knocks on my door… pic.twitter.com/7RIjqJcT9b — Definitely Not Wade Wilson (@WadeDefinitely) 4 июня 2019 г.

Я, когда кто-то звонит в мой дверной звонок

when ur home alone in 6th grade and the doorbell rings pic.twitter.com/zJUmOXw1K7 — gary from teen mom (@garyfromteenmom) 2 июня 2019 г.

Когда ты шестиклассник, один дома, и вдруг кто-то звонит в дверной звонок

Ringing a doorbell is like a voice call at this point; it’s either an elderly relative or some kind of scam. — Cliff Jerrison (@pervocracy) 3 июня 2019 г.

Звонок в дверь — это то же самое, что телефонный звонок. Это либо пожилой родственник, либо мошенники

Or your job lol — AHop (@aj_hopkins30) 3 июня 2019 г.

Или с работы