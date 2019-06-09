Источник материала: Новости Хотимска

Тайна китайских пирамид, практически неизвестные китайские пирамиды — памятник истории, который в настоящее время борется со временем и стихией. В конце Второй Мировой Войны американский пилот Джеймс Гаусман случайно обнаружил искусно сделанные стены одного из этих грандиозных сооружений.

Когда он возвращался с операции в поддержку китайской армии на базу в Ассам, в Индии, его мотор стал глохнуть. В районе Сианя, находясь на низкой высоте, Гаусман увидел невероятной величины пирамиды вдалеке, которые поразили его. Пилот не упустил счастливый случай и, пролетая над ними, делал фотоснимки, которые позже приложил к отчету высшим федеральным органам США.

В 1947 году другой американский пилот, увлеченный историей о таинственной «Великой Белой» пирамиде, обнаруженной Гаусманом, и, пролетая на достаточно близком расстоянии, сам смог ее рассмотреть. По его подсчетам, это чудо древности имело высоту около 1500 футов (457,2 м) — для сравнения высота самой большой египетской пирамиды, пирамиды Гизы, от основания до вершины — 480 футов (146,3 м)

До сих пор эта удивительная пирамида хранится в строгом секрете, власти Китая скрывают ее от глаз любопытных исследователей со всего мира. Несмотря на эти предосторожности, немецкому исследователю Хартвигу Хаусдорфу удалось сделать фото- и видеозаписи огромного древнего сооружения.

Ему удалось обойти китайских военных, которые охраняли воздушное пространство над Сианьской пустыней, но он все же не нашел той главной пирамиды, которую фотографировал Гаусман. Тем не менее, его книга «Белая пирамида», вышедшая в свет в 1994 году, спровоцировала волну интереса к этим древним ценностям.

В 1960-е годы загадочные пирамиды обнаружил новозеландский авиатор Брюс Кати, хотя руководители Китая и китайские археологи вообще отрицали их существование. Брюс Кати разыскал дневники двух австралийских торговцев, побывавших в провинции Шэнси в начале века. Они записали, что тоже видели гигантские пирамиды. Собрав всю возможную информацию об этих сооружениях, Брюс Кати сделал зарисовку целых 16 пирамид около города Циянь.

В 1994 году немецкий археолог Гартвиг Хаусдорф выпустил книгу под названием «Белая пирамида», в которую включил фотографию Джеймса Гауссмана и два более поздних снимка, сделанных для немецкого археолога скрытой камерой его китайским другом, проезжавшим мимо пирамид на машине. Этот же человек добился разрешения Хаусдорфу посетить прежде запретную для европейцев зону в провинции Шэнси.

В марте 1994 года Гартвиг Хаусдорф выехал в Китай в сопровождении австрийского коллеги и друга Петера Красса. Они посетили район пирамид недалеко от Цияньяня, находящегося в 30 милях от Цияня. Здесь, в центре сельскохозяйственных угодий, возвышается пирамида высотой 61 метр





Красе спросил одного из ведущих археологов Китая профессора Циа Ная, почему ученые не вскроют пирамиды для изучения их содержимого. «Это дело будущих поколений», — ответил он. Не исключено, что китайцы не решаются на подобные исследования из опасений обнаружить вещественные свидетельства событий, способных опрокинуть наши представления о древнейшей истории человечества!

Наибольшее число пирамид обнаружено вокруг Цияньяня. Этот сельскохозяйственный район можно считать пустынным, хотя пирамиды возвышаются в непосредственной близости от города с полумиллионным населением. Буквально в миле от него Гартвиг Хаусдорф увидел удивительно симметричное сооружение высотой более 70 метров. Археолог забрался на вершину и с удивлением обнаружил там кратер явно искусственного происхождения! С вершины видны 17 пирамид, стоящих поодиночке, попарно или рядами. В 3-4 милях от «города пирамид» Гартвиг Хаусдорф узрел пирамиду с плоской вершиной, похожей на знаменитую древнюю пирамиду Теотиуакан, находящуюся к северу от столицы Мексики Мехико-Сити. Даже высота почти такая же.

Кто построил китайские пирамиды? Некоторые исследователи уверены в причастности к их сооружению инопланетян Австралийские торговцы, оставившие свои дневники, общались с одним старым монахом из монастыря у монгольской границы. Монах ссылался на древние рукописи, хранящиеся в монастыре и относящиеся к III тысячелетию до н.э. И в них неведомый летописец уже упоминает пирамиды в провинции Шэнси Значит, существование этих гигантских сооружений восходит к эпохе легендарных китайских императоров, считавших себя потомками «Сынов неба» Об одном из них по имени Хуанди сохранились письменные свидетельства. Хуанди якобы прибыл из созвездия Льва и через сто лет царствования убыл обратно.

Раскрывая тайну

В 2000 году, Китай придал гласности существование 400 пирамид в районе Шаньси, к северу от Сианя. Так как они были меньше, чем «Великая Белая» пирамида, по размеру, эти памятники старины были классифицированы некоторыми как погребальные насыпи. В то время, как некоторые из них действительно являлись захоронениями, считается, что ранние китайские пирамиды служили более мистическим целям. Хаусдорф даже утверждает, что происхождение их — неземное.





Насколько же они древние? Некоторые из них относятся к периодам разных династий, а некоторые считаются более старыми. Исследуя снимок с воздуха одной плеяды пирамид к востоку от Сианя, исследователь древних культур и писатель Грэхэм Хэнкок пришел к мнению, что на плане они образуют созвездие Близнецов. И действительно, компьютерный анализ показал, что так созвездие Близнецов выглядело в день весеннего равноденствия в 10500 году до нашей эры.

Большинство поздних пирамид, которые принадлежат к периоду правления восточной династии Ся (1032-1227 гг. до н.э.), дошли до наших дней в очень плохом состоянии — многие дали глубокие трещины и близки к полному разрушению. «Целый комплекс таких погребальных сооружений знати находится в опасности полного исчезновения», — признает заместитель директора администрации пирамид Дай Вэньчжэнь в интервью национальному агентству новостей Синьхуа.

По его словам, большинство захоронений династии Ся, находящиеся в районе Нинся, предстали перед такой же проблемой, более того, некоторые из них могут быть обозначены как «руины». Согласно информации, данной Синьхуа, на их реставрацию было выделено 1,25 млн. долларов, однако этого хватит лишь на то, чтобы сдержать дальнейшую эрозию.





В то время как 207 захоронений и 9 мавзолеев в Нинся едва ли вынесли испытания времени, практически неизвестные пирамиды в Шаньси — более стойкие и впечатляющие. По некоторым подсчетам, большинство из этих 400 сооружений были возведены в период царствования тирана Цинь Шихуана (259-210 гг. до н.э.), в них покоятся останки придворной знати императора: он хотел, чтобы они окружали его в последнем пути.

Загадка пирамиды Цинь Шихуана





Император Цинь Шихуан известен своими поисками рецепта бессмертия. Его страсть к тому, чтобы добиться славы подтолкнула его к созданию одного из наиболее интригующих и дорогостоящих чудес на земле — его «терракотовой армии» — его великое войско, солдаты с конями, выстроенные рядами протяженностью около мили (1,6 км).

Детали фигур проработаны настолько четко, что невозможно найти двух одинаковых скульптур, что натолкнуло некоторых иследователей на мысль, что каждая фигурка представляла реально существующее лицо, жившее в те времена. Эти памятники, оставленные деспотичным монархом, привлекли внимание общественности со времен их открытия в 1978 году. А о сокровищах, спрятанных в его погребальной пирамиде, все еще лишь строятся догадки.





В древних китайских текстах, по которым археологам и удалось обнаружить терракотовую армию, говорится, что император Цинь собирался в своей спрятанной пирамиде разместить точную копию территории Китая. Также упоминается, что огромный свод погребальной камеры был отделан медью с инкрустацией драгоценными камнями, копирующими звезды на небесном своде.

Еще одним предметом гордости пирамиды являлась искусная имитация рек Китая, выполненная из ртути. Экспедиции ученых действительно подтвердили наличие большого количества этого жидкого метала в составе грунта, покрывающего поверхность пирамиды.

На сегодняшний день высота пирамиды императора Циня составляет около 250 футов (76,2 м), но согласно подсчетам, во время ее сооружения 2200 лет назад она достигала высоты 380 футов (115,8 м), ее длина с юга на север — 1150 футов (350,5 м). Император Цинь позаботился о том, чтобы сделать свою гробницу труднодоступной — покрыв ее слоем грунта и растительности, сделав невозможным доступ к основной камере. Ни одно исследование не обнаружило бесценные археологические богатства, которые может скрывать это колоссальное сооружение.

В то время как некоторые меньшие пирамиды закреплены за музеями и открыты общественности, большая часть территории китайских пирамид закрыта для посещения. Мы все еще очень мало знаем об этих чудесах — таинственном наследии древней культуры.

Необыкновенную гипотезу о геометрическом соответствии определенных пар пирамид, находящихся в разных концах света, выдвинул американский исследователь Вэнс Тьед. Он производил различные математические операции с использованием географических координат Белой пирамиды и пирамиды Хеопса, и неизменно получал число 16944430. Невидимую взаимосвязь этих двух сооружений Тьед толковал как возможность осуществления электронного процесса.





Известно, что если поставить станции в различных частях Земли, соответствующих друг другу геометрически по фазе, то ничего не стоит держать связь прямо сквозь земной шар. С той же целью, по предположению Тьеда, использовались и пирамиды. Скорее всего, две тысячи лет назад не было электронных приборов, но нельзя исключить телепатический обмен мыслями. Сама пирамидальная форма могла способствовать этому процессу. Рассуждения американского исследователя не ограничивались пределами нашей планеты: «При определенных условиях был возможен контакт между различными измерениями или сквозь миллионы миль космического пространства».

Конечно, легче всего было бы не верить в возможное присутствие на Земле инопланетян (пусть и много тысяч лет назад), а отнести это к области мифов и легенд. Но как тогда быть с еще одной загадкой Китая — тремя круглыми пирамидами? В 1959 году не далеко от города Ухань произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого горные породы претерпели серьезные сдвиги — и, словно, из-под земли выросли конусообразные сооружения. Экспедиция китайских археологов во главе с профессором Пекинского университета обследовала возникшие почти фантастическим образом пирамиды и установила их возраст — 45 тысяч лет!

В одой из круглых пирамид сохранился проход, благодаря чему исследователям удалось проникнуть во внутрь. Пирамида скрывала в себе подобие лабиринта, ходы которого привели археологов в большой зал, полностью расписанный рисунками. Среди многих поражала сцена первобытной охоты. Полуобнаженные люди с копьями в руках преследуют дикого зверя. А над ними, в круглом корабле, летят существа в «современной одежде». Оружие пришельцев очень напоминает собой ружья. Другой рисунок — без сомнения является схемой Солнечной системы: вокруг единого центра на различном расстоянии друг от друга сгрупированно десять шаров. При чем третий и четвертый шар от центра (соответственно Земля и Марс) соединены линией в виде петли. Что связывало эти две планеты в далеком прошлом, неизвестно, но связь все-таки была.





Исследователи обращают также внимание на иероглиф «небо», напоминающий собой фигуру человека. Иероглиф состоит из двух частей, одна из которых — горизонтальная планка, находящаяся как бы над человеком. Древнее значение этого удивительного знака восточной письменности — «пришедший с небес». Не случайно, в записях многих китайских императоров встречается упоминание о том, что они являются потомками «сыновей неба, которые на железных драконах с грохотом спустились на Землю». Возможно, это и были те инопланетные существа, которым во времена самых примитивных строительных технологий удалось возвести на нашей планете поражающие по своей величине пирамиды.

Бесконечное множество загадок таит история человечества. Не потому ли так интересно жить на Земле? Ежедневно открывать в себе новые миры, направлять ход своих мыслей в не похожие друг на друга русла, черпать в живительных источниках души силы для великих свершений! Великих — в пределах своей внутренней Вселенной.