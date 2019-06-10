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В Нью-Йорке вертолёт упал на крышу небоскрёба и загорелся

11.06.2019 09:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера вечером, 10 июня, в нью-йоркском Манхэттене вертолет упал на крышу 54-здания, сообщает Газета.ru. Пилот, который управлял аппаратом, погиб.

Предполагают, что инцидент произошел из-за плохой видимости: в городе шел дождь. В полиции случай описали как «жесткую посадку». Столкнувшись с крышей небоскреба, вертолет загорелся: на место прибыли сто команд полицейских, пожарных и медиков.

Из здания эвакуировали всех людей. Сколько человек, помимо пилота, находилось на борту – неизвестно. Подробности случившегося выясняются, но СМИ пишут, что с терроризмом событие никак не связано.

 

Фото обложки: Reuters.

 
 
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Вчера вечером, 10 июня, в нью-йоркском Манхэттене вертолет упал на крышу 54-здания, сообщает Газета.ru. Пилот, который управлял аппаратом, погиб. I don’t see any helicopter in midtown...
 
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