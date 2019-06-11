|
Что будет, если оставлять грязную посуду на ночь
Источник материала: Tut.by
После признания актрисы Гвинет Пэлтроу в том, что она не сможет уснуть, если в раковине стоит немытая посуда,
Не оставлять грязную посуду на ночь — один из любимых советов экспертов по чистоте и продуктивности. Кажется, это очень простое правило, но на практике уборку часто хочется отложить со словами: «Пусть посуда отмокает!» Не опасно ли такое поведение с точки зрения гигиены?..
— Я думаю, с точки зрения гигиены есть много куда более важных вещей, о которых стоит беспокоиться, — ответила эксперт по безопасности пищевых продуктов Лиза Акерли. — Да, бактерий на грязной посуде за ночь станет больше. Но по кухне микробы не расползуться. Я бы точно не потеряла сон, если бы пару раз оставила грязные тарелки в раковине, особенно если завтра их мыть в посудомоечной машине.
Тем, кто моет посуду вручную, эксперт советует по возможности разбираться с ней до сна и не вводить грязные тарелки в привычку. Впрочем, в отсутствии посудомоечной машины могут оказаться и свои плюсы: шведское
Главное исключение, предупреждает Акерли, это разделочная доска и нож для сырого мяса (особенно курицы). Их как раз нужно мыть сразу — у сырого мяса высокий риск заражения бактерией
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Пусть отмокает!»
|
Свежие газеты
Архив (Разное)