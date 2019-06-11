Что будет, если оставлять грязную посуду на ночь

Источник материала: Tut.by

После признания актрисы Гвинет Пэлтроу в том, что она не сможет уснуть, если в раковине стоит немытая посуда, The Guardian задался вопросом: гигиенично ли оставлять грязные тарелки на ночь?



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Не оставлять грязную посуду на ночь — один из любимых советов экспертов по чистоте и продуктивности. Кажется, это очень простое правило, но на практике уборку часто хочется отложить со словами: «Пусть посуда отмокает!» Не опасно ли такое поведение с точки зрения гигиены?..

— Я думаю, с точки зрения гигиены есть много куда более важных вещей, о которых стоит беспокоиться, — ответила эксперт по безопасности пищевых продуктов Лиза Акерли. — Да, бактерий на грязной посуде за ночь станет больше. Но по кухне микробы не расползуться. Я бы точно не потеряла сон, если бы пару раз оставила грязные тарелки в раковине, особенно если завтра их мыть в посудомоечной машине.

Тем, кто моет посуду вручную, эксперт советует по возможности разбираться с ней до сна и не вводить грязные тарелки в привычку. Впрочем, в отсутствии посудомоечной машины могут оказаться и свои плюсы: шведское исследование в 2015 году предположило, что дети, выросшие в семьях, где посуду мыли руками, реже имели аллергию, — потому что взаимодействовали с большим числом микробов.

Главное исключение, предупреждает Акерли, это разделочная доска и нож для сырого мяса (особенно курицы). Их как раз нужно мыть сразу — у сырого мяса высокий риск заражения бактерией Campylobacter , причиной диарейных заболеваний.