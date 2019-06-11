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Сценарист «Чернобыля» осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Зоне отчуждения

12.06.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский сценарист Крейг Мазин, который работал над мини-сериалом «Чернобыль» (HBO), обратился к инстаграм-блогерам, которые делают селфи в Припяти. «Замечательно, что „Чернобыль“ побудил туристов поехать в Зону отчуждения. Но я видел фотографии, которые там делают. Пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Относитесь с уважением ко всем, кто пострадал там и отдал свою жизнь», — написал он.

Возможно, он говорит о подобных снимках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @nz.nik 6 Июн 2019 в 7:32 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jonas Borg (@jonastborg) 7 Июн 2019 в 12:33 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Joshua Ruskin (@jrus480) 6 Июн 2019 в 3:32 PDT

Напомним, что пятисерийный «Чернобыль» рассказывает о событиях, последовавших за аварией на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Общий рейтинг сериала на IMDb — 9,7 из 10. Сотрудники местных туристических компаний рассказали CNN, что после выхода «Чернобыля» в эфир количество туристов в Зоне отчуждения увеличилось на 35%.

 
 
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После выхода сериала количество туристов в Зоне отчуждения увеличилось на 35%.
 
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