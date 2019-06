Сценарист «Чернобыля» осудил инстаграм-блогеров, которые делают селфи в Зоне отчуждения

Источник материала: Tut.by

Американский сценарист Крейг Мазин, который работал над мини-сериалом «Чернобыль» (HBO), обратился к инстаграм-блогерам, которые делают селфи в Припяти. «Замечательно, что „Чернобыль“ побудил туристов поехать в Зону отчуждения. Но я видел фотографии, которые там делают. Пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Относитесь с уважением ко всем, кто пострадал там и отдал свою жизнь», — написал он.

It’s wonderful that #ChernobylHBO has inspired a wave of tourism to the Zone of Exclusion. But yes, I’ve seen the photos going around.

If you visit, please remember that a terrible tragedy occurred there. Comport yourselves with respect for all who suffered and sacrificed.