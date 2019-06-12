Происшествия, криминал

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Похитил ульи

Неустановленный преступник, находясь в лесном массиве вблизи д. Авдеенки Городокского района, похитил четыре пчелиных домика с пчелиной семьёй. Общая сумма ущерба потерпевшему, пчеловоду-ремесленнику, составила 1990 руб. По данному факту проводится проверка.





Подвезла, так подвезла

Поездка на велосипеде закончилась для женщины, управлявшей им, телесными повреждениями.

ДТП произошло 4 июня. Жительница одного из агрогородков нашего района ехала на велосипеде с подвесным двигателем, не имея прав на управление им. Сердобольная гражданка при этом подвозила своего знакомого. Вдруг что-то пошло не так: велосипедистка съехала в кювет, транспортное средство перевернулось. Женщина с полученными телесными повреждениями была госпитализирована, её пассажир не пострадал.

Обсчитала клиента?

Уголовное дело по ч.1 ст.14 ч.2 ст.257 Уголовного кодекса Республики Беларусь — покушение на обман потребителей, возбуждено в отношении буфетчицы одного из заведений общепита Городокского района.

Женщина по окончании заказанного пенсионером мероприятия выставила ему счёт за банкет, завысив стоимость на 240 руб. Мужчину насторожила кругленькая сумма в счёте, и он вызвал милицию. Если вина работницы будет доказана, ей грозят штраф, или ограничение свободы на срок до трёх лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, или без лишения.

По материалам Городокского РОск и РОВД

подготовила Любовь ШЛЕЙКО.