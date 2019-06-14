Бурёнка из Вировли завоевала «серебро»

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Корова голштинской породы Нупсу филиала «Вировлянский» заняла достойное второе место среди коров первого отёла в конкурсе в рамках международной специализированной выставки «Белагро-2019».

Крупнейший аграрный форум Беларуси прошёл 4-9 июня в агрогородке Щомыслица под Минском и собрал свыше 550 компаний из 29 стран, он вызвал интерес у тех, кто работает в отрасли, учёных-аграриев, специалистов и руководителей сельхозпредприятий, тех, кто производит и поставляет для сельского хозяйства продукцию, машины, оборудование. На «Белагро-2019» традиционно съехались все крупные производители отечественной техники, а также дилеры ведущих мировых брендов. В этом году две трети выставочных площадей были заняты тракторами, каждый из которых стремился превзойти конкурента размером, мощностью и ценой. Главной новинкой выставки стала инновационная экспозиция «Экспериментальное поле». На ней можно было увидеть, сравнить и оценить всходы экспериментальных сортов озимой пшеницы, тритикале, ржи и ячменя.

Одной из добрых традиций «Белагро» стало проведение конкурса на лучшую племенную корову среди коров молочных пород. В нём приняли участие бурёнки со всех областей республики. Компетентному жюри предстояло решить нелёгкую задачу — выбрать лучших из лучших по внешнему виду, который должен соответствовать породе, и продуктивности в отдельных категориях: по первой, второй, третьей, четвёртой (и более) лактации. Участники форума продемонстрировали успехи отечественной селекции, а племенные бурёнки — это кропотливый труд лучших специалистов страны. Именно их работа позволяет добиваться высоких удоев не путём увеличения поголовья молочного скота, а при помощи повышения продуктивности стада. Конкурс рекламирует достижения белорусских селекционеров для зарубежных гостей выставки, которых в этом году было намного больше, чем на прошлых форумах. В результате растут спрос на белорусский скот молочных и мясных пород и его экспорт. Партнёры из Казахстана, Узбекистана, Грузии заключали контракты прямо на выставке, тем самым признавая лидерство Беларуси в молочном скотоводстве.

Корова Нупсу филиала «Вировлянский» с наивысшим суточным удоем 40 кг стала второй в своей категории. Представителям Городокщины вручили грамоту, кубок и денежный приз. Признание достижений на таком высоком уровне говорит о слаженной целенаправленной работе и высокой квалификации коллектива сельскохозяйственного предприятия.

Соб. инф.