Плюс-сайз модель стала лицом коллекции «Милавицы»

Источник материала: Tut.by

В рекламе белья «Милавицы» впервые снялась плюс-сайз модель. Фото Кристины Крисановой используются на официальном сайте компании, в каталоге продукции, в соцсетях и на рекламных плакатах. Издание Naviny.by поговорило с девушкой.



Фото: Таши Орловой, Виктории Белой, «Милавицы» и из личного архива Кристины Крисановой

Кристине 26 лет. Она живет в Минске, родом из Смолевичей. В свободное от съемок время работает юристом. У девушки пятый размер груди и 54-й размер одежды.

Модельная карьера девушки началась в Смолевичах — там она позировала для салона свадебных платьев. После она переехала в Минск, в съемках на несколько лет наступила пауза. А потом Кристина приняла участие в конкурсе «Сладкая леди» — и ее стали приглашать на фотосессии.



















Модели компании и Кристина Крисанова перед закрытым показом коллекции 2019 года

«Люди дошли до того уровня, когда могут принять себя. Да, у меня 54-й размер, да мне надо белье большего размера, чем 90−60−90. Это логично. И то, что происходит, очень правильно. Меняется рынок, меняется спрос. Покупатели стали требовательнее. Девушки хотят видеть, как это будет выглядеть на них, а не идеальное белье на идеальной девушке, — говорит модель. — Мы почему-то начинаем это воспринимать как нечто новое, хлесткое, дерзкое и необычное. Но это просто нормальные вещи, это путь от несвободы к норме».