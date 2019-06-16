|
Мужчина погиб из-за вспышки на бензовозе. Нефтяная компания оказалась не готова выплатить семье 10 годовых окладов
17.06.2019 06:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
3 июня 2018 года на нефтебазе компании «Лукойл» в Бресте на улице Гоздецкого произошло воспламенение газовоздушной смеси. Вспышка произошла на бензовозе, в тот момент там находился человек. Через два месяца
43-летний оператор Брестского нефтегазового комплекса ИООО «Лукойл-Беларусь» делал свою обычную работу — наполнял цистерну дизтопливом. В какой-то момент, когда большая часть содержимого была залита, бензовоз резко вспыхнул. Объятый пламенем Александр успел соскочить с платформы, отбежать на несколько десятков метров, где его догнал коллега с огнетушителем. В результате несчастного случая брестчанин получил термические ожоги лица, шеи, обеих рук и ног, грудной клетки. Потом была реанимация и два месяца борьбы за жизнь. Увы, спасти человека не удалось.
«Основной причиной происшествия стало неправильное заземление корпуса автомобиля во время заправки, — цитирует «Вечерний Брест» официальное заключение комиссии по расследованию. — В цистерне возник разряд статического электричества, что и привело к воспламенению. Сопротивление контактного соединения в момент аварии составило 251 ом при норме в 0,05 ом. То есть превысило предельно допустимое более чем в 5000 раз. Бензовоз принадлежал гродненской фирме „Данко“. Как следует из заключения комиссии, водитель автомобиля не выполнил требований техники безопасности, а руководство нефтегазового комплекса не обеспечило контроль их соблюдения. Уголовное дело изначально возбуждать не стали. Затем, после обращения ООО „Лукойл-Беларусь“ в Следственный комитет, уголовный процесс все же был запущен. Но в мае этого года снова приостановлен до изучения результатов экспертизы автомобиля. Характерно, что экспертизу назначили уже после того, как машину отремонтировали. Виновными признали водителя „Данко“ и должностных лиц „Лукойла“. Однако никто из них к ответственности, уголовной либо административной, привлечен не был, во всяком случае пока. Между тем погиб человек, у него остались мать, жена Ирина (работает учителем) и двое несовершеннолетних детей.
Вот уже почти год Ирина пытается отстоять свое право на получение компенсации за гибель мужа, —
Выходит, если соответствующий пункт Соглашения продублируют в договоре на фирме „М“, там он станет законом, а на фирме „Л“ директор откажется его принять, с него и взятки гладки, — к такому выводу приходит издание. — Ирина считает такой подход в корне неверным: „Я прекрасно понимаю, что мужа мне никто не вернет. Хотя отдала бы все, чтобы это случилось. Но он погиб из-за чьей-то невнимательности, халатности и т. д. На работу в тот день он ушел здоровым, нормальным человеком. И его вины в том, что случилось, абсолютно нет никакой. Есть вина нанимателя. Так почему наниматель не может взять на себя ответственность? Ведь предприятие на самом деле небедное“». Родственники погибшего Александра не исключают своего обращения в суд.
VБ: от себя добавим, что портал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина погиб из-за вспышки на бензовозе. Нефтяная компания оказалась не готова выплатить семье 10 годовых окладов
3 июня 2018 года на нефтебазе компании «Лукойл» в Бресте на улице Гоздецкого произошло воспламенение газовоздушной смеси. Вспышка произошла на бензовозе, в тот...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)