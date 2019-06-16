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“Капельницы ставить доверяю только ей”. Медсестра Галина Антоненко 28 лет работает в горецкой больнице

17.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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За окном кабинета отделения дневного стационара районной поликлиники — красивый парковый пейзаж, слышен веселый щебет птах. Словно заботливая белая птица, кружит без устали медицинская сестра Галина Антоненко. Несет свою службу, видит каждую капельницу, каждого пациента. Она — настоящий ангел-спаситель для тех, кто здесь лечится.

 

“Капельницы ставить доверяю только ей”. Медсестра Галина Антоненко 28 лет работает в горецкой больнице

 

О дневном стационаре одна из пациенток говорит, что для нее это комфортный вариант. «Прохожу тут лечение дважды в год, чтобы не допускать обострения хронических недугов. Капельницу поставят, уколы сделают, схожу в физкабинет — и я дома, с семьей. Здесь легче психологически, чем в больнице. Многие предпочитают лечение в отделении дневного стационара. Тем более, что его проводит такой замечательный человек и профессионал своего дела как наша Галина Егоровна. Я только ей доверяю ставить капельницы. У меня вены плохие, а от уколов начинают прятаться, но она еще ни разу не промахнулась. И всегда очень внимательна к пациентам. Таких душевных людей редко сегодня встретишь».

Галина Егоровна с детства знала, что будет медиком. Ее отец Егор Аврамович работал ветврачом. А две дочери из пятерых детей решили выбрать медицину и лечить людей. Галя после окончания Шишевской средней школы поступила в Оршанское медучилище на сестринское дело, которое окончила ее сестра Татьяна, работающая и теперь старшей медсестрой в детском отделении, а вторая сестра Светлана работает в посетительской райбольницы.

 

Вместе с однокурсницами Галина думала после училища пойти в институт учиться на врача. Но, поработав медсестрой, поняла, что именно это — ее призвание.

 

Все практики проходила в отделениях Горецкой ЦРБ, сюда и приехала на работу, поближе к дому. Хотя и на распределении, и позже ее не раз приглашали в областные структуры здравоохранения. Не поехала. И вот в июле будет уже 28 лет, как Галина Антоненко в медицине.

Это большой период жизни, отданный одной профессии и тем более в одном учреждении здравоохранения. Первые три года работала в терапевтическом отделении в смене с Галиной Липинской, которая ее учила всему. А старшей медсестрой терапии была Валентина Одинец. Она также наставляла молодых.

Первый укол в вену нужно было сделать хлористый, я ужасно боялась, и сказала ей об этом, — вспоминает Галина Егоровна, — а Галина Кондратьевна говорит: «бойся, но все равно делай». Так само собой все получается.

Потом перешла в поликлинику процедурной медсестрой, делала забор крови на многочисленные анализы. А последние 14 лет она работает в дневном стационаре, сменив на этом посту ветерана Марию Сипайлову.

Вспоминая первые дни в профессии, Галина Егоровна с большой теплотой говорит о всех своих наставниках, с кем начинала работать, кто учил ее мастерству, которое нынче уже она сама передает молодым медсестричкам и даже будущим врачам, проходящим у нее сестринскую практику.

На работу ее принимал главврач Михаил Берестов. Главной медсестрой ЦРБ была Фаина Мирончикова. Галина Егоровна считает, что ей, как и многим молодым медработникам того времени, очень повезло работать вместе с такими прекрасными врачами как Татьяна  Ванеева, Михаил Базылев, а также ушедшими в мир иной Галиной Александрович, Ириной Пигаль.

Каждое утро Галина Егоровна спешит в поликлинику, ведь многие торопятся получить лечение и на работу успеть.

 

Но сначала нужно отправить в рейс водителей «Коммунальника» — уже 13 лет она проводит предрейсовый осмотр.

 

Отделение дневного стационара  многопрофильное. Здесь получают лечение больные терапевтического, неврологического, хирургического и иных профилей, медсестра делает все, что назначил доктор. Пациентов всегда много и возраст разный, но всем одинаково необходимы внимание и забота, улыбка и доброе слово. За эти качества и золотое сердце уважают и ценят пациенты, коллеги, руководство.

У Галины Егоровны очень легкая рука и чутье снайпера — без­ошибочно попадает даже в спрятавшиеся тоненькие вены. Она с улыбкой говорит, что с таким опытом можно это делать наощупь, с закрытыми глазами.

 

Галина Кожевникова


 
 
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  За окном кабинета отделения дневного стационара районной поликлиники — красивый парковый пейзаж, слышен веселый щебет птах. Словно заботливая белая птица,...
 
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