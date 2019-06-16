Наркосодержащие растения вне закона

Источник материала: Вороновская газета





Уважаемые граждане! Отдел внутренних дел Вороновского райисполкома напоминает, что в период с 1 июня по 15 сентября 2019 года на территории Республики Беларусь проводится специальная программа «МАК». Цель данной программы — недопущение создания и распространения наркотической сырьевой базы растительного происхождения, уничтожение наркосодержащих посевов конопли и мака.

В связи с этим, хотелось бы обратить внимание жителей района и владельцев дачных участков о необходимости своевременно обращать внимание на то, что произрастает на придомовых земельных участках. В случае обнаружения правоохранительными органами фактов произрастания наркосодержащих растений характерных для нашего региона таких как, масличного или восточного мака и конопли — наступает административная ответственность со штрафными санкциями до 510 рублей Национального банка Республики Беларусь.

За время проведения специальной программы «МАК» в 2018 году к административной ответственности привлечено 15 жителей Вороновского района и соответственно составлено 15 протоколов об административном правонарушении за выращивание на приусадебных участках наркосодержащего растения масличного мака. Всего обнаружено и уничтожено путем сожжения или измельчения более 250 килограмм мака, что общей площадью составило более 300 квадратных метров.

Стоит разъяснить, что в понятие «незаконный оборот наркотиков» входит изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их составляющих, которые называются прекурсорами (ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Избежать уголовной ответственности можно лишь в случае добровольной выдачи наркотика, активной помощи при раскрытии или пресечении наркопреступления, изобличении лиц, их совершивших.

Приобрело актуальность приготовление опия из семян мака, употребление которого более опасно для организма человека, чем потребление некоторых других наркотиков.

Но чтобы остановить негативные тенденции важно не только знать закон, но и исполнять его, помнить о неотвратимости наказания, задуматься о пагубных для здоровья и жизни последствиях приема наркотиков, о горе, которое они несут в семьи. Только совместными усилиями мы сможем сохранить здоровье наших детей.

Каждый из нас должен понимать, что хотя принимаемые правоохранительными органами меры позволяют, в целом, оперативно и адекватно влиять на складывающуюся криминогенную обстановку и противодействовать ее негативным проявлениям, без готовности граждан точно следовать букве закона этих преступлений не искоренить. Необходимо личное участие каждого в создании атмосферы нетерпимости к любым попыткам вовлечения в наркотрафик, развенчании мифа о возможности быстрого и легкого заработка.

Помните, если каждый человек сделает шаг к знанию и соблюдению закона, наше общество станет чище от преступлений и будет навсегда избавлено от страха перед правонарушителями.

Граждан, которые не равнодушны к происходящему вокруг них, ставших очевидцем, либо располагающих информацией о вышеуказанных фактах, просьба на условиях анонимности обращаться в Вороновский РОВД по следующим телефонам: 102, 2-17-73, 8-029-884-86-30.

С.С. Кугелевич.

Старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми

криминальной милиции Вороновского РОВД,

капитан милиции.