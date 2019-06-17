Делегации из России и Казахстана будут участвовать в памятных мероприятиях 22 июня в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, планируют принять участие делегации из России и Казахстана, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.





Для представителей Сертолово Ленинградской области визит в Брест накануне 22 июня стал традиционным. В памятных мероприятиях делегация этого города принимает участие уже 11 лет. В этот раз ожидается приезд ветеранов войны и труда, молодежи, руководителей органов власти. Они побывают на митинге-реквиеме в Брестской крепости, понаблюдают за реконструкцией обороны легендарной цитадели, пообщаются с брестчанами - участниками войны, юными горожанами.



Также в областном центре ожидают приезда представителей Ассоциации воинов-интернационалистов Калининградской области. Вечером 21 июня в Брест из Санкт-Петербурга прибудут около 300 участников поезда памяти "Музыка войны и Победы". На этот день намечен визит казахстанских журналистов и блогеров, у которых запланирован пресс-тур по знаковым местам Великой Отечественной войны.



Мероприятия, посвященные Дню памяти, начнутся в Бресте 20 июня с открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Константину Лозаненко. По традиции 21 июня в городе воссоздадут атмосферу последнего мирного дня 1941 года. По улицам областного центра до Советской маршем пройдут реконструкторы. Жители и гости увидят, чем занимались брестчане 78 лет назад: отдыхали с семьями, слушали музыку, танцевали. Ночью 22 июня в Брестской крепости пройдет митинг-реквием, после чего в 4.30 на Кобринском укреплении состоится военно-историческая реконструкция обороны цитадели над Бугом. Ежегодно ее зрителями становятся тысячи людей.