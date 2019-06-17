Полезные каникулы в лагере «Дружба»

Наступили долгожданные каникулы, и для детворы второй городской школы распахнул свои двери летний школьный оздоровительный лагерь «Дружба» с дневным пребыванием.

Особенностью данного школьного лагеря стало то, что на его базе организована работа лингвистического отряда с изучением китайского языка.

Вот как отдыхали первую неделю в данном лагере ребята, которые решили провести первый месяц школьных каникул не только весело, но и с пользой.

Масса увлекательных мероприятий и интересных занятий была подготовлена для отдыхающих.

Первый день в лагере прошел под девизом «Кто это? Давайте познакомимся!»

Ребята составляли словесные портреты друг друга и здорово повеселились, заново узнавая своих друзей-одноклассников.





А дальше — все больше интересного. Тренировочная эвакуация из здания школы, организованная воспитателями лагеря, напомнила ребятам, как следует вести себя в случае возникновения пожара. Увлекательная спортландия, организованная в рамках акции «Минщина спортивная», стала для отдыхающих настоящим праздником. Здесь было все: спортивный азарт, стремление к победе и, конечно, достойные результаты! Тематический день «Нам этот мир завещано беречь» вызвал у ребят немало эмоций. Просмотр видеоролика «Моя Родина – Беларусь. Смолевиччина – моя малая родина» заставил мальчишек и девчонок взглянуть на родные места по-новому. А насколько хорошо ребята знают свой край, выявила викторина с элементами квест-игры. Конкурс рисунков «Война глазами детей», беседа на тему «Пионеры-герои в Великой Отечественной войне» также пришлись по душе детворе.

Один из дней оздоровительной площадки воспитатели посвятили безопасности на дороге, и название этому дню дали подходящее — «В гостях у светофора». В этот день ребята посетили с экскурсией районный ресурсный центр по изучению ПДД, который располагается в средней школе №1 им. В.Ф. Купревича. Там, на площадке ресурсного центра, для школьников прошло занятие по профилактике дорожного травматизма «Наши помощники – Правила дорожного движения».

В День охраны окружающей среды для ребят из лингвистического отряда, изучающих китайский язык уже два года, учитель-волонтер Ли Хуаньхуань организовала конкурс рисунков на асфальте «Чистая планета – для нас!», в ходе которой ребята задумались о важности бережного и правильного отношения к родной природе, а затем вместе с педагогом закрепили изученный лексический материал в занимательной форме.

Еще один день в летнем лагере был посвящен здоровому образу жизни. Учитель физической культуры и здоровья Сергей Крюков предложил ребятам поиграть в увлекательную квест-игру на школьном стадионе. Случилось ребятам также путешествовать по «Острову интеллектуалов». В этот день ребята посетили школьную и Центральную районную библиотеки.

А завершилась первая неделя в лагере экскурсией ребят на городскую спасательную станцию.

По материалам сайта СШ №2 г. Смолевичи.

На снимках: в летнем оздоровительном лагере «Дружба»

Фото из архива учреждения образования.