В работе Google произошел глобальный сбой

Источник материала: Tut.by

Сбой произошел в работе поисковой системы Google примерно в 17.20. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector .





В основном технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в США, Японии, Бразилии и некоторых странах Европы.





90% русскоязычных пользователей жалуются на проблемы с самим сайтом, 10% говорят о проблемах со входом в учетную запись.Англоязычные чаще всего не могут войти в свою учетную запись (90%), и лишь 9-10% жалуются на сам поисковик.

Google подтвердила сбой в работе «Календаря» на странице с информацией о работе сервисов.