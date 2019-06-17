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В работе Google произошел глобальный сбой
Источник материала: Tut.by
Сбой произошел в работе поисковой системы Google примерно в 17.20. Об этом свидетельствуют данные портала
В основном технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в США, Японии, Бразилии и некоторых странах Европы.
90% русскоязычных пользователей жалуются на проблемы с самим сайтом, 10% говорят о проблемах со входом в учетную запись.Англоязычные чаще всего не могут войти в свою учетную запись (90%), и лишь 9-10% жалуются на сам поисковик.
Google
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В основном технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в США, Японии, Бразилии и некоторых странах Европы.
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