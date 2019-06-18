Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Источник материала: Tut.by

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.



Reuters

Во вторник Платини был взят под стражу по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Адвокат Уильям Бурдон вызвал Платини в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали бывшего президента УЕФА, когда он прибыл. Сделано это было для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства. Такую информацию сообщил официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье.

Ночью Бурдон рассказал журналистам об освобождении известного в прошлом французского футболиста. Допрос продолжался несколько часов. Вместе с Платини были задержаны Софи Дион (советник по спорту экс-президента Франции Николя Саркози) и бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.

«Платини освобожден из-под стражи. Слишком много шума на пустом месте. Следователи хотели, чтобы каждый допрашиваемый был услышан и не мог советоваться с остальными, поэтому их разделили. Я и мой подзащитный спокойны и уверены в итоговом результате дела», — сказал Бурдон.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет.

Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около € 1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Срок дисквалификации Платини истечет осенью этого года, поскольку суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.