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Другой Logan, или как Renault меняет представление о модели
19.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Чем отличается кросс-седан от классического седана? Что из себя представляет новый Logan Stepway и как едет топ-версия новинки? Наконец, почему при внешнем сходстве Logan и Logan Stepway по ощущениям из-за руля это разные автомобили?
Ответить на эти и другие вопросы я попытаюсь в процессе тест-драйва новинки, уже появившейся в тестовом парке белорусских дилеров. На протяжении двух дней моим автомобилем будет новый Renault Logan Stepway в максимальной для данной модели комплектации City Drive, стоимость которой составляет 28500 белорусских рублей.
За эти 48 часов моя основная задача – понять, в чем же Logan Stepway лучше обычного седана Logan в повседневной эксплуатации, особенно когда речь идет о максимальной комплектации модели.
Logan Stepway в плане внешности гораздо интереснее, а версия City c контрастными черными элементами отделки - и вовсе привлекательный вариант для тех, кто хочет выделится в потоке. Причем по очертаниям вроде бы тот же седан Logan, но стоит присмотреться повнимательнее и понимаешь, что это другой автомобиль, у которого совсем иное «лицо». От всего этого возникает желание побыстрее оказаться за рулем новинки и в ходе тест-драйва разобраться, что же здесь не так, и почему Stepway - совсем другой Logan.
Возьмем, к примеру, рулевое колесо. Новое оно и на Logan, и на Duster, но у Stepway на нижней спице нанесен стильный логотип кросс-версии. Обращаем взор на центральную консоль приборной панели, и здесь тоже есть перемены: на место скучного серого пластика пришла накладка под карбон. Иная отделка сидений и логотипы Stepway в верхней части спинок передних сидений - в ту же копилку.
Усаживаешься за руль и понимаешь, что сиденья машины стали намного комфортнее, чем это было на первых версиях Logan. Длина подушки вполне устраивает, на спинке отличная боковая поддержка. Не Recaro, конечно, но за ту цену, что у Logan Stepway (от 22 900 рублей), – более чем достойное предложение.
По моим ощущениям, Logan Stepway City Drive с таким набором опций теперь способен бросить вызов даже некоторым версиям более размерных моделей. Под капотом у него тот же цепной бензиновый мотор, развивающий 113 л.с., в трансмиссии 7-диапазонный автомат X-Tronic с системой динамического ступенчатого переключения D-Step Shift и функцией Adaptive Shift Control, адаптирующей коробку к манере вождения водителя.
А еще у Logan Stepway иные настройки подвески. Увеличив дорожный просвет, конструкторы Renault сделали энергоемкую подвеску кросс-версии чуть жестче, что положительным образом сказалось на устойчивости автомобиля при экстремальных маневрах на асфальте, но немного снизило уровень комфорта в машине при движении по грунтовым трассам.
В случае же Logan Stepway City Drive таковых нет совсем. В активе этой версии новинки: и система курсовой устойчивости (ESP) с функцией помощи при трогании под уклон (Hill Start Assist), и, далеко не лишний при парковке в условиях города, задний парктроник, и светодиодные ходовые огни LED C-Shape, знакомые по последним концептам Renault.
Если же говорить о версиях City, то благодаря 7-диапазонному автомату X-Tronic в сочетании с 113-сильным цепным мотором, они с легкостью могут составить конкуренцию куда более серьезным моделям, особенно в комплектации Drive.
Узнать больше о Renault Logan Stepway и протестировать новинку можно в ближайшем автоцентре дилерской сети Renault в Беларуси по адресу:
г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05,
Сергей Полянский
Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.
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Чем отличается кросс-седан от классического седана? Что из себя представляет новый Logan Stepway и как едет топ-версия новинки? Наконец, почему при внешнем сходстве Logan и...
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