ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Другой Logan, или как Renault меняет представление о модели

19.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Чем отличается кросс-седан от классического седана? Что из себя представляет новый Logan Stepway и как едет топ-версия новинки? Наконец, почему при внешнем сходстве Logan и Logan Stepway по ощущениям из-за руля это разные автомобили?


Ответить на эти и другие вопросы я попытаюсь в процессе тест-драйва новинки, уже появившейся в тестовом парке белорусских дилеров. На протяжении двух дней моим автомобилем будет новый Renault Logan Stepway в максимальной для данной модели комплектации City Drive, стоимость которой составляет 28500 белорусских рублей.

За эти 48 часов моя основная задача – понять, в чем же Logan Stepway лучше обычного седана Logan в повседневной эксплуатации, особенно когда речь идет о максимальной комплектации модели.



Классический Logan мне знаком очень хорошо. На нем мне довелось немало поездить и по Беларуси, и за ее пределами. Аналогичные машины эксплуатируют многие мои знакомые. В службах такси эта машина тоже не редкий экземпляр. Общее впечатление от Logan практически у всех очень хорошее, вот только эмоций от нее никаких. Одним словом, классический Logan это неприхотливая рабочая лошадка с неубиваемыми моторами, надежной ходовой, но без изысков во внешности и оформлении интерьера.

Logan Stepway в плане внешности гораздо интереснее, а версия City c контрастными черными элементами отделки - и вовсе привлекательный вариант для тех, кто хочет выделится в потоке. Причем по очертаниям вроде бы тот же седан Logan, но стоит присмотреться повнимательнее и понимаешь, что это другой автомобиль, у которого совсем иное «лицо». От всего этого возникает желание побыстрее оказаться за рулем новинки и в ходе тест-драйва разобраться, что же здесь не так, и почему Stepway - совсем другой Logan.



С моей точки зрения, секрет иного восприятия Logan Stepway кроется в мелочах. Создавая Logan Stepway, дизайнеры Renault, с помощью небольших, но изящных решений полностью преобразили и внешность, и интерьер Logan.

Возьмем, к примеру, рулевое колесо. Новое оно и на Logan, и на Duster, но у Stepway на нижней спице нанесен стильный логотип кросс-версии. Обращаем взор на центральную консоль приборной панели, и здесь тоже есть перемены: на место скучного серого пластика пришла накладка под карбон. Иная отделка сидений и логотипы Stepway в верхней части спинок передних сидений - в ту же копилку.

Другой Logan, или как Renault меняет представление о модели

Ни на скорость, ни на мощность все эти мелочи не влияют, но воспринимается автомобиль по-другому. Дальше – больше.

Усаживаешься за руль и понимаешь, что сиденья машины стали намного комфортнее, чем это было на первых версиях Logan. Длина подушки вполне устраивает, на спинке отличная боковая поддержка. Не Recaro, конечно, но за ту цену, что у Logan Stepway (от 22 900 рублей), – более чем достойное предложение.

Другой Logan, или как Renault меняет представление о модели

Теперь к функционалу. И здесь Logan Stepway City Drive есть чем похвастать. В активе топ-версии: и дистанционный запуск двигателя, и ветровое стекло с обогревом, и мультимедиа система с цветным 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, 4 подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль с функцией ограничителем скорости. Это точно еще Logan?

По моим ощущениям, Logan Stepway City Drive с таким набором опций теперь способен бросить вызов даже некоторым версиям более размерных моделей. Под капотом у него тот же цепной бензиновый мотор, развивающий 113 л.с., в трансмиссии 7-диапазонный автомат X-Tronic с системой динамического ступенчатого переключения D-Step Shift и функцией Adaptive Shift Control, адаптирующей коробку к манере вождения водителя.

Другой Logan, или как Renault меняет представление о модели

Мой двухдневный тест-драйв наглядно продемонстрировал, что работает этот тандем и в городских пробках, и на трассе просто великолепно. При этом реальный расход топлива в городе 7,7 – 7,8 л/100 км и никаких переключений с бесконечными выжимами сцепления.

А еще у Logan Stepway иные настройки подвески. Увеличив дорожный просвет, конструкторы Renault сделали энергоемкую подвеску кросс-версии чуть жестче, что положительным образом сказалось на устойчивости автомобиля при экстремальных маневрах на асфальте, но немного снизило уровень комфорта в машине при движении по грунтовым трассам.

Другой Logan, или как Renault меняет представление о модели

Вообще же, тому, как Logan Stepway едет по грунту и вне дорог, стоит посвятить отдельный материал. Как и у большинства моделей Renault, серьезных соперников среди одноклассников у машин Stepway серии в этой дисциплине почти нет.

В случае же Logan Stepway City Drive таковых нет совсем. В активе этой версии новинки: и система курсовой устойчивости (ESP) с функцией помощи при трогании под уклон (Hill Start Assist), и, далеко не лишний при парковке в условиях города, задний парктроник, и светодиодные ходовые огни LED C-Shape, знакомые по последним концептам Renault.

Другой Logan, или как Renault меняет представление о модели

Другой ли Logan Stepway по отношению к классическому седану?
Несомненно, другой! Перемены в машине не кажутся грандиозными, но их очень много, и все они к месту и по делу. В итоге ощущения от новинки куда приятнее, чем от обычного Logan. Это касается и управляемости автомобиля, и его динамики, и экономичности, и эргономики.

Если же говорить о версиях City, то благодаря 7-диапазонному автомату X-Tronic в сочетании с 113-сильным цепным мотором, они с легкостью могут составить конкуренцию куда более серьезным моделям, особенно в комплектации Drive.

Узнать больше о Renault Logan Stepway и протестировать новинку можно в ближайшем автоцентре дилерской сети Renault в Беларуси по адресу:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

renault.by

Сергей Полянский

Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чем отличается кросс-седан от классического седана? Что из себя представляет новый Logan Stepway и как едет топ-версия новинки? Наконец, почему при внешнем сходстве Logan и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» заключило контракт с защитником сборной Беларуси по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика