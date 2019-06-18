Другой Logan, или как Renault меняет представление о модели

Источник материала: Слуцк Город

Чем отличается кросс-седан от классического седана? Что из себя представляет новый Logan Stepway и как едет топ-версия новинки? Наконец, почему при внешнем сходстве Logan и Logan Stepway по ощущениям из-за руля это разные автомобили?





Ответить на эти и другие вопросы я попытаюсь в процессе тест-драйва новинки, уже появившейся в тестовом парке белорусских дилеров. На протяжении двух дней моим автомобилем будет новый Renault Logan Stepway в максимальной для данной модели комплектации City Drive, стоимость которой составляет 28500 белорусских рублей.

За эти 48 часов моя основная задача – понять, в чем же Logan Stepway лучше обычного седана Logan в повседневной эксплуатации, особенно когда речь идет о максимальной комплектации модели.





Классический Logan мне знаком очень хорошо. На нем мне довелось немало поездить и по Беларуси, и за ее пределами. Аналогичные машины эксплуатируют многие мои знакомые. В службах такси эта машина тоже не редкий экземпляр. Общее впечатление от Logan практически у всех очень хорошее, вот только эмоций от нее никаких. Одним словом, классический Logan это неприхотливая рабочая лошадка с неубиваемыми моторами, надежной ходовой, но без изысков во внешности и оформлении интерьера.

Logan Stepway в плане внешности гораздо интереснее, а версия City c контрастными черными элементами отделки - и вовсе привлекательный вариант для тех, кто хочет выделится в потоке. Причем по очертаниям вроде бы тот же седан Logan, но стоит присмотреться повнимательнее и понимаешь, что это другой автомобиль, у которого совсем иное «лицо». От всего этого возникает желание побыстрее оказаться за рулем новинки и в ходе тест-драйва разобраться, что же здесь не так, и почему Stepway - совсем другой Logan.





С моей точки зрения, секрет иного восприятия Logan Stepway кроется в мелочах. Создавая Logan Stepway, дизайнеры Renault, с помощью небольших, но изящных решений полностью преобразили и внешность, и интерьер Logan.

Возьмем, к примеру, рулевое колесо. Новое оно и на Logan, и на Duster, но у Stepway на нижней спице нанесен стильный логотип кросс-версии. Обращаем взор на центральную консоль приборной панели, и здесь тоже есть перемены: на место скучного серого пластика пришла накладка под карбон. Иная отделка сидений и логотипы Stepway в верхней части спинок передних сидений - в ту же копилку.





Ни на скорость, ни на мощность все эти мелочи не влияют, но воспринимается автомобиль по-другому. Дальше – больше.

Усаживаешься за руль и понимаешь, что сиденья машины стали намного комфортнее, чем это было на первых версиях Logan. Длина подушки вполне устраивает, на спинке отличная боковая поддержка. Не Recaro, конечно, но за ту цену, что у Logan Stepway (от 22 900 рублей), – более чем достойное предложение.





Теперь к функционалу. И здесь Logan Stepway City Drive есть чем похвастать. В активе топ-версии: и дистанционный запуск двигателя, и ветровое стекло с обогревом, и мультимедиа система с цветным 7-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, 4 подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль с функцией ограничителем скорости. Это точно еще Logan?

По моим ощущениям, Logan Stepway City Drive с таким набором опций теперь способен бросить вызов даже некоторым версиям более размерных моделей. Под капотом у него тот же цепной бензиновый мотор, развивающий 113 л.с., в трансмиссии 7-диапазонный автомат X-Tronic с системой динамического ступенчатого переключения D-Step Shift и функцией Adaptive Shift Control, адаптирующей коробку к манере вождения водителя.





Мой двухдневный тест-драйв наглядно продемонстрировал, что работает этот тандем и в городских пробках, и на трассе просто великолепно. При этом реальный расход топлива в городе 7,7 – 7,8 л/100 км и никаких переключений с бесконечными выжимами сцепления.

А еще у Logan Stepway иные настройки подвески. Увеличив дорожный просвет, конструкторы Renault сделали энергоемкую подвеску кросс-версии чуть жестче, что положительным образом сказалось на устойчивости автомобиля при экстремальных маневрах на асфальте, но немного снизило уровень комфорта в машине при движении по грунтовым трассам.





Вообще же, тому, как Logan Stepway едет по грунту и вне дорог, стоит посвятить отдельный материал. Как и у большинства моделей Renault, серьезных соперников среди одноклассников у машин Stepway серии в этой дисциплине почти нет.

В случае же Logan Stepway City Drive таковых нет совсем. В активе этой версии новинки: и система курсовой устойчивости (ESP) с функцией помощи при трогании под уклон (Hill Start Assist), и, далеко не лишний при парковке в условиях города, задний парктроник, и светодиодные ходовые огни LED C-Shape, знакомые по последним концептам Renault.





Другой ли Logan Stepway по отношению к классическому седану?

Несомненно, другой! Перемены в машине не кажутся грандиозными, но их очень много, и все они к месту и по делу. В итоге ощущения от новинки куда приятнее, чем от обычного Logan. Это касается и управляемости автомобиля, и его динамики, и экономичности, и эргономики.

Если же говорить о версиях City, то благодаря 7-диапазонному автомату X-Tronic в сочетании с 113-сильным цепным мотором, они с легкостью могут составить конкуренцию куда более серьезным моделям, особенно в комплектации Drive.

Узнать больше о Renault Logan Stepway и протестировать новинку можно в ближайшем автоцентре дилерской сети Renault в Беларуси по адресу:

г. Солигорск, ул. Кольцевая, 6, т. (+375 174) 25−05−05, renault-soligorsk.by

renault.by

Сергей Полянский

Автор благодарит импортера Renault в Беларуси за помощь в подготовке материала.